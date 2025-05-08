TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da Çiftçi Sorunlarını Dinledi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Sakarya'da Çiftçi Buluşması Gerçekleştirdi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya ilinde çiftçilerle bir araya gelerek tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, fındığın Türkiye'nin dünya üretiminde lider olduğu ve ihracatta rakipsiz bir ürün olduğuna dikkat çekerek, "Fındık dünya üretiminde lider olduğumuz, dünya ihracatında rakipsiz olduğumuz bir ürün. Don olayı ve kokarca zararlısı rekolteyi düşürecek gibi görünüyor," Tarihin En Büyük Tarımsal Felaketi Bayraktar, Karasu Ziraat Odası'nda gerçekleşen toplantıda, zirai donun ardından 20 ilde incelemelerde bulunduklarını kaydetti. Sakarya’nın Pamukova ve Geyve ilçelerinde de bahçe ziyaretleri gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bayraktar, "Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz. 65 vilayetimiz dondan olumsuz etkilendi," Düşük Isı Değerleri ve Tarımsal Etkileri Ocaktan bu yana Türkiye'nin kuraklık yaşadığını ve don olayının yaşanan duruma ek olarak ürünlere zarar verdiğini vurgulayan Bayraktar, son 30 yılın en düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kalındığını belirtti. "Bir taraftan don olayı, bir taraftan da kokarca zararlısı rekolteyi düşürecek gibi görünüyor," Fındığın Ekonomik Önemi Fındığın, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik yapısı bakımından önemine değinen Bayraktar, "Fındık yoksa ve para etmiyorsa hayat yok, göç var,""Fındık bu bölgenin sosyal, ekonomik hayatıdır. Bu ürünün kıymetini bilmek zorundayız," Çiftçilerle İletişim ve Destek Bayraktar, Kocaali ilçesine geçerek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu ve çiftçilerin taleplerini dinledi. Ziyaretine Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Karasu Ziraat Odası Başkanı Selami Arık ve Kocaali Ziraat Odası Başkanı Tamer Tunca da eşlik etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'da Karasu Ziraat Odası'nda çiftçilerle bir araya geldi. Bayraktar, burada açıklama yaptı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya'da Karasu Ziraat Odası'nda çiftçilerle bir araya geldi. Bayraktar, burada açıklama yaptı.