Üç Siyasi Partiden CHP'ye Destek Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından, siyasi birliktelik göstermek amacıyla CHP'ye destek ziyaretleri gerçekleştirildi.

Destek Ziyaretleri Gerçekleşti

DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Saadet Partisi heyetlerinin, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek yaşanılan süreçle ilgili desteklerini ilettiği belirtildi. CHP, yapılan ziyarete dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bu tür destek ziyaretlerinin önemine vurgu yapılarak, siyasi dayanışmanın önemi üzerinde duruldu.

Bazı siyasi partiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'yi ziyaret etti.

Bazı siyasi partiler, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından CHP'yi ziyaret etti.