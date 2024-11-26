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Üçlü Danışma Kurulu Yarın 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' Gündemiyle Toplanacak

Üçlü Danışma Kurulu, Bakan Işıkhan başkanlığında yarın çalışma hayatındaki yargı süreçlerini ele almak için toplanacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:49
Üçlü Danışma Kurulu Yarın 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' Gündemiyle Toplanacak

Üçlü Danışma Kurulu Yarın Toplanıyor

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yarın "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantının çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi ile çalışma hayatına dair mevzuat çalışmalarının izlenmesini sağlamak amacıyla düzenleneceği belirtildi. Bu yılki gündem "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" olarak belirlendi.

Toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.

Daha önce, geçen yıl 20 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle bir araya gelmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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