Üçlü Danışma Kurulu Yarın 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' Gündemiyle Toplanacak

Üçlü Danışma Kurulu Yarın Toplanıyor

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yarın "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, toplantının çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi ile çalışma hayatına dair mevzuat çalışmalarının izlenmesini sağlamak amacıyla düzenleneceği belirtildi. Bu yılki gündem "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" olarak belirlendi.

Toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katılacak.

Daha önce, geçen yıl 20 Ekim'de "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle bir araya gelmişti.

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