Uçurtmalarla Geçim Sağlayan Mehmet Ayvaz'ın Hikayesi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz, çocukluğunda uçurduğu uçurtmalarla yıllar sonra gelir sağlayarak hayata tutunuyor.

Yukarı Mahalle'de ikamet eden Ayvaz, çocukluğunda ağabeyinden öğrendiği uçurtma yapımını 20 yıldır sürdürüyor. Uçurtmalarını kendi imkanlarıyla büyük bir heyecanla gökyüzüne salan Ayvaz, 36 yaşına geldiğinde bu yeteneğini gelir kaynağı haline getirdi.

Uçurtmalarla Gelen Kazanç

Mehmet Ayvaz, Anadolu Ajansı muhabirine, dede mirası eski bir evde üretim yaptığını belirtti. Uçurtmalara olan sevgisinin hiçbir zaman azalmadığını dile getiren Ayvaz, şöyle konuştu:

"Uçurtma yapmaya zevkle başladım. 2005 yılından beri ticarileştirdim. Hatta kurbanlığımı bile, buradan kazandığım paralarla aldım."

Uçurtma alıcılarının evine kadar gelindiğini kaydeden Ayvaz, bu iş sayesinde evinin ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı.

Özel Malzemelerle Üretim

Uçurtma yapmak için kullandığı malzemeleri titizlikle seçen Ayvaz, kamışları özenle getirttiğini belirtti. Her gün ortalama 25 adet uçurtma üreten Ayvaz, bunları farklı renk ve boyutlarda yaparak geniş bir müşteri yelpazesine hitap ediyor.

"Gurbetçiler bile alıp götürüyor. Eskiden çocuklar daha çok uçurtma uçururdu, şimdi teknoloji nedeniyle talep azaldı."

Ayvaz, büyüklerin de uçurtmalar hakkında soru sorarak merakını dile getirdiğini ve bu işle olan aşkının her zaman sürdüğünü ifade etti. Halen her fırsatta renkli uçurtmalar yaparak keyif aldığını belirtti.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Ayvaz'ın çocukluğunda uçurduğu uçurtmalar yıllar sonra gelir kapısı oldu. Uçurtmaların nasıl yapıldığını ilkokula giderken ağabeyinden öğrenen Ayvaz, farklı ölçülerde yaptığı rengarenk uçurtmaları satarak gelir elde ediyor.