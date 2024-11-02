Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Kuzey Koreli Askerler Hazırlanıyor

Ukrayna: Kuzey Kore Askerleri Rusya’da Toplandığı İddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin Rusya topraklarında Ukrayna’ya saldırmak üzere toplandığını öne sürdü.

Kuzey Koreli Askerlerin Konumu

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, „Herkes, Kuzey Kore askerlerinin Ukraynalılara saldırmaya başlamasını bekliyor“ diyerek bu konuda endişelerini dile getirdi. Ayrıca, Kuzey Koreli askerlerin Rusya’daki konumlarına dair bilgiye sahip olduklarını vurguladı.

Uzun Menzilli Silahlar ve Uluslararası Destek

Zelenskiy, Ukrayna’nın yeterince uzun menzilli saldırı imkanı olsaydı, durumu önceden engelleyebileceğini belirtti. Bu durumu, ABD, İngiltere ve Almanya’nın sağlamalarından bekledikleri destekle ilişkilendirdi.

Savaşın Tırmanmasını Önleme Çağrısı

Ukrayna’da sürmekte olan savaşın hem kendi ülkesi hem de Avrupa için genişlemesine karşı çıkan Zelenskiy, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. „Savaşın tırmanmasının ve genişlemesinin kabul edilemezliğine dair sözlerin eylemlerle örtüşmesi lazım“ dedi.