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Ukrayna Nüfusu 2014'ten Bu Yana 10 Milyon Azaldı

BM, Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle Ukrayna'nın nüfusunun önemli ölçüde azaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:20
Ukrayna Nüfusu 2014'ten Bu Yana 10 Milyon Azaldı

BM'den Ukrayna Nüfusuna İlişkin Üzücü Rakamlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Florence Bauer, Ukrayna'nın nüfusunun 2014 yılından beri tahminen 10 milyon azaldığını duyurdu. Bu azalmanın büyük kısmı, Rusya ile savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana gerçekleşti.

Savaşın Demografik Etkileri

Bauer, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, yapılacak demografik analizlerin, savaşın öncesinde de Ukrayna'nın zorlu bir demografik durumla karşı karşıya olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Düşük Doğum Oranı ve Nüfusun Yaşlanması

Ukrayna'nın Avrupa'da en düşük doğum oranlarından birine sahip olduğunu belirten Bauer, bunun yanı sıra, pek çok bireyin farklı nedenlerden ötürü ülkeyi terk ettiğini ifade etti. Nüfusun yaşlanması sorununa da vurgu yaptı.

Mülteciler ve Yerinden Edilenler

Savaş sonrası nüfus hareketliliğinin kötüleştiğini söyleyen Bauer, yaklaşık 6,7 milyon Ukraynalının mülteci olarak farklı ülkelere gittiğini açıkladı. Gençlerin yurtdışına çıkmasıyla, ülkede yaşlı nüfusun daha fazla kalma eğiliminde olduğunu dile getirdi.

İnsan Kaynakları Açısından Kaybın Önemi

Bauer, Rusya ile savaşın başlangıcından bu yana 8 milyon kişinin nüfus kaybı olduğunu, bu durumun insan kaynaklarında da büyük kayıplara yol açtığını vurguladı. Ukrayna'nın toparlanması için beşeri sermayeye ihtiyaç duyduğu üzerinde durdu.

Ulusal Demografik Strateji Geliştirme Çabaları

Ukrayna hükümetinin, demografik zorluklarla başa çıkmak amacıyla UNFPA'nın desteğiyle ulusal bir demografik strateji geliştirdiğini ve bu stratejinin yakın zamanda kabul edildiğini bildirdi.

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