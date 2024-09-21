DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.074,8 -0,42%

Ukrayna, Rusya'daki Cephaneliklere Saldırdı

Ukrayna, Rusya'nın Krasnodar ve Tver bölgelerindeki mühimmat depolarına saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 18:49
Ukrayna, Rusya'daki Cephaneliklere Saldırdı

Ukrayna'dan Etkili Saldırı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Krasnodar ve Tver bölgelerinde iki askeri cephaneliğe karşı operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Arka planda, bu saldırının stratejik hedefler barındırdığı ifade ediliyor.

Krasnodar Bölgesi'nde Kritik Hedefler

Yapılan açıklamada, özellikle Krasnodar'ın Tihoretsk şehrindeki mühimmat deposunun büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu cephanelik, Rusya'nın en büyük mühimmat depolarından biri olarak kabul ediliyor ve Rus ordusunun lojistik zinciri açısından bir anahtar nokta işlevi görüyor.

Operasyon sırasında, alanda en az 2 bin ton mühimmat taşıyan bir trenin bulunduğu bildirildi. Söz konusu mühimmatlar arasında Kuzey Kore menşeli parçaların da bulunduğu iddia ediliyor.

Tver Bölgesindeki Diğer Saldırılar

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Tver bölgesinde de bir mühimmat deposuna yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi. Bu noktada, Oktyabrskiy yerleşim yeri yakınındaki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait bir cephanelik vuruldu. İlgili alanlarda yangın ve patlama sesleri duyuldu.

Rusya'nın Tepkisi

Öte yandan, Veniamin Kondratyev, Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi olarak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine düzenlediği insansız hava araçları (İHA) saldırısında bir mühimmat deposunun alev aldığını belirtti. Olay sonrasında itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalara başladığı, ayrıca bölgeden 1200 sivilin tahliye edildiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Filistin Özgürlük Platformu'ndan Gazze'ye Destek Gösterisi
2
Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn'e Darbe: Şüpheli Tutuklandı
3
Samsun'da Trafik Kazası: Üç Yaralı
4
Marmaris'te 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Avusturya'da Liste Gaza Adayları Tanıtıldı
6
Konya'da Yol Kenarında Ceset Bulundu

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik