Ukrayna'dan Etkili Saldırı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Krasnodar ve Tver bölgelerinde iki askeri cephaneliğe karşı operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Arka planda, bu saldırının stratejik hedefler barındırdığı ifade ediliyor.

Krasnodar Bölgesi'nde Kritik Hedefler

Yapılan açıklamada, özellikle Krasnodar'ın Tihoretsk şehrindeki mühimmat deposunun büyük önem taşıdığı belirtildi. Bu cephanelik, Rusya'nın en büyük mühimmat depolarından biri olarak kabul ediliyor ve Rus ordusunun lojistik zinciri açısından bir anahtar nokta işlevi görüyor.

Operasyon sırasında, alanda en az 2 bin ton mühimmat taşıyan bir trenin bulunduğu bildirildi. Söz konusu mühimmatlar arasında Kuzey Kore menşeli parçaların da bulunduğu iddia ediliyor.

Tver Bölgesindeki Diğer Saldırılar

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, Tver bölgesinde de bir mühimmat deposuna yönelik saldırı düzenlendiği kaydedildi. Bu noktada, Oktyabrskiy yerleşim yeri yakınındaki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ait bir cephanelik vuruldu. İlgili alanlarda yangın ve patlama sesleri duyuldu.

Rusya'nın Tepkisi

Öte yandan, Veniamin Kondratyev, Rusya'nın Krasnodar Bölgesi Valisi olarak yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Tihoretsk bölgesine düzenlediği insansız hava araçları (İHA) saldırısında bir mühimmat deposunun alev aldığını belirtti. Olay sonrasında itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalara başladığı, ayrıca bölgeden 1200 sivilin tahliye edildiği kaydedildi.