Ukrayna: Umerov, ABD Barış Planını Teknik Olarak İnceliyor ve Ortaklara Çağrı Yaptı

Ukrayna: Umerov, ABD barış planını teknik düzeyde inceliyor

Ukrayna ortaklarından tutumlarına saygı göstermesini talep etti

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik planının teknik düzeyde incelenmeye devam ettiğini açıkladı ve ortaklarına "kendi tutumlarına saygı göstermeleri" çağrısında bulundu.

Umerov yazılı açıklamasında, "Kiev’de ABD heyetiyle çalışmalar devam ederken, kamuoyunda istişarelerin içeriği hakkında spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Bu konuyu kısaca açıklamak isterim. ABD seyahatim sırasında görevim toplantılar düzenlemek ve diyaloğa hazırlanmak üzere teknikti. Hiçbir değerlendirme yapmadım, hatta hiçbir maddeye onay vermedim. Bu benim yetkim dahilinde değil ve prosedüre uymuyor" ifadelerine yer verdi.

Umerov, ayrıca "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy dün Başkan Trump’ın yetkilendirdiği ABD heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün bu çalışmalar teknik düzeyde Kiev’de heyetler arasında devam ediyor. Ortaklarımızdan gelen tüm teklifleri dikkatle inceliyor, Ukrayna’nın tutumuna karşı aynı doğru tutumu bekliyoruz. Ortaklarımızın önerilerini Ukrayna’nın değişmez ilkeleri olan egemenlik, güvenlik ve adil barış çerçevesinde dikkatle değerlendiriyoruz" dedi.

ABD-Ukrayna heyetleri bir araya geldi

Umerov başkanlığındaki heyet, ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll başkanlığındaki Amerikan heyetiyle görüştü. Umerov görüşmeye ilişkin, "Dün Ukrayna Devlet Başkanı düzeyinde başlayan istişarelere devam ettik. Adil bir barışın yeniden tesisine yönelik yaklaşımları, sonraki adımları ve daha ileri diyalog için gerçekçi formatları ele aldık. Ukrayna, ortaklarından gelen her teklifi dikkatle inceliyor ve kendi pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Egemenlik, halkın güvenliği ve kırmızı çizgilerimiz dışında hiçbir çözüm yoktur ve olamaz. Her tartışmanın temeli budur" ifadelerini kullandı.

ABD’nin planına Avrupa sıcak bakmıyor

ABD yönetiminin hazırladığı 28 maddelik barış planında, Ukrayna’nın Donbas bölgesinin tamamından vazgeçmesi ve yaklaşık 1 milyon personelden oluşan ordusunu 600 bin askerle sınırlandırması gibi şartların yer aldığı belirtiliyor. Ukrayna’nın Avrupalı müttefikleri bu şartları "teslimiyet" olarak nitelendiriyor.

Planda, Rusya’ya çeşitli tavizler verildiği; bunlar arasında Kırım, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin fiilen Rus toprağı olarak tanınması ve Ukrayna güçlerinin kontrol ettikleri Donetsk bölgesinin bir kısmından çekilmesi gibi maddelerin bulunduğu aktarılıyor. Ayrıca planda Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında saldırmazlık anlaşması imzalanması; NATO’nun Ukrayna’ya asker konuşlandırmaması; Rusya’nın küresel ekonomiye yeniden entegre edilmesi ve yaptırımların kaldırılması gibi öngörüler yer alıyor.

Plan kapsamında ayrıca Rusya’nın G8 (şu anda G7) etkinliğine yeniden çağrılması ve ABD’nin Moskova ile enerji, doğal kaynaklar, altyapı, yapay zeka, veri merkezleri ve Arktik’te nadir toprak metallerinin çıkarılmasını kapsayan bir anlaşma imzalamasının öngörüldüğü belirtiliyor.

