Uludağ'da Kar Kalınlığı 76 Santimetreye Ulaştı: Kayak Tutkunlarına Müjde!

Uludağ'da Kar Kalınlığı 76 Santimetreye Ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği bu güzel dağ, son günlerde yaşanan kar yağışı ile birlikte kış cennetine dönüştü.

Kar Yağışı ve Görüş Mesafesi

Dün gece başlayan kar yağışı, bölgede aralıklarla etkisini sürdürüyor. Ancak, sisin de etkili olduğu alanlarda görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Hava Durumu ve Beklentiler

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre, Uludağ'da kar kalınlığının Oteller Bölgesi'nde 76 santimetreye ulaştığı tespit edildi. Yağışların aralıklarla sürmesi bekleniyor, bu da kayak severler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor.

Güvenlik Önlemleri

Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin güvenliği için jandarma ekipleri, araçlarında zincir bulunduran sürücüleri kontrol ediyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor. Bu nedenle, Uludağ’a yolculuk yapacak olanların araçlarını hazırlamaları önem arz ediyor.