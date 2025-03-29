Uludağ Otel Yangını Soruşturmasında 4 Tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 27 Mart'ta Uludağ Oteller Bölgesi'nde meydana gelen otel yangınıyla ilgili soruşturma sürecine dair önemli detayları paylaştı.

Yangın sonucu yaşanan trajedide milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta hayatını kaybetmişti. Soruşturma çerçevesinde, otelin işletme sahibi Cevdet Kadir A, işletme müdürü Tekin D ile kayak odası çalışanları Mert Kaan Ç. ve Eren T. tutuklandı.

Ayrıca, otel mülk sahibi Zeynep T. ve kayak odası çalışanı Tekin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği bilgilere göre, kamu güvenliği için İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen gözaltı işlemlerinin ardından, 5 şüpheli için ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlaması ile tutuklama talebi yapılmıştı. Hakimlikte, 4 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Yangında, 27 Mart sabahı otelden dumandan etkilenmiş olarak çıkarılan Yahya Usta ve onun oğlu Berkin, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Soruşturma devam ederken, tüm detaylar ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor.