Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 21 Yaşında

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 21 Yaşını Kutluyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılında hizmet vermeye başlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), bu yıl 21. yaşını doldurdu.

UMKE'nin Önemi

Sağlık Bakanlığı, "Ulusal UMKE Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin afetlere karşı yüksek risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğuna vurgu yaptı. Afetlerde hızlı müdahale edecek eğitimli ekiplerin önemine dikkat çekildi.

Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi

2003 yılından bu yana, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi ile UMKE'nin kurulmasının amacı, afetlere etkili bir müdahale gerçekleşmesini sağlamak. 17 Mayıs 2023 tarihinde yapılan değişiklikle UMKE, 30 bölge koordinatörlüğü şeklinde yeniden yapılandırıldı.

Son Gelişmeler ve Başarılar

Açıklamada, son yıllarda yaşanan 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından UMKE'nin önemli görevler üstlendiği vurgulandı. Bu afetlerde yürüttüğü medikal kurtarma hizmetleriyle birçok yaşam kurtarıldı. Özellikle seyyar hastaneler ve acil müdahale üniteleri aracılığıyla sağlık hizmetlerinin devamını sağlamıştır.

Yurt Dışındaki Görevler

UMKE, sadece yurt içindeki afetlere değil, yurt dışındaki acil durumlara da müdahale etmekte ve bu alandaki bilgi ve deneyimiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.