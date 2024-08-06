Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 21 Yaşında

UMKE, 21. yaşında; 2003'ten bu yana afetlere müdahale eden önemli bir sağlık kuruluşudur.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:52
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 21 Yaşında

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 21 Yaşını Kutluyor

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2003 yılında hizmet vermeye başlayan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), bu yıl 21. yaşını doldurdu.

UMKE'nin Önemi

Sağlık Bakanlığı, "Ulusal UMKE Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin afetlere karşı yüksek risk taşıyan bir coğrafyada bulunduğuna vurgu yaptı. Afetlerde hızlı müdahale edecek eğitimli ekiplerin önemine dikkat çekildi.

Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi

2003 yılından bu yana, Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi ile UMKE'nin kurulmasının amacı, afetlere etkili bir müdahale gerçekleşmesini sağlamak. 17 Mayıs 2023 tarihinde yapılan değişiklikle UMKE, 30 bölge koordinatörlüğü şeklinde yeniden yapılandırıldı.

Son Gelişmeler ve Başarılar

Açıklamada, son yıllarda yaşanan 24 Ocak 2020 Elazığ depreminin, 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından UMKE'nin önemli görevler üstlendiği vurgulandı. Bu afetlerde yürüttüğü medikal kurtarma hizmetleriyle birçok yaşam kurtarıldı. Özellikle seyyar hastaneler ve acil müdahale üniteleri aracılığıyla sağlık hizmetlerinin devamını sağlamıştır.

Yurt Dışındaki Görevler

UMKE, sadece yurt içindeki afetlere değil, yurt dışındaki acil durumlara da müdahale etmekte ve bu alandaki bilgi ve deneyimiyle Türkiye'yi başarıyla temsil etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak