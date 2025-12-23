DOLAR
ULUSKON Ankara’da: Malatya İçin Savunma Sanayii İş Birliği Atağı

ULUSKON Malatya heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığıyla Ankara’da görüşerek Malatya’ya yönelik savunma sanayii yatırımları ve uluslararası iş birliklerini ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:50
Heyet Ankara’da temaslarda bulundu

ULUSKON Malatya İl Başkanlığı, Malatya’ya yönelik savunma sanayii yatırım ve iş birliği imkanlarını görüşmek üzere Ankara’da bir dizi temas gerçekleştirdi. Heyet, Savunma Sanayii Başkanlığı üst yöneticileriyle bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Görüşmelerde ele alınan konular

Yapılan görüşmelerde, ULUSKON ile savunma sanayii arasında geliştirilebilecek ortak iş alanları, sektörel iş birlikleri ve proje bazlı çalışma modelleri masaya yatırıldı. Heyet, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya ve Uluslararası İş Birliği Daire Başkanı Ertaç Koca ile temaslarda bulundu.

Toplantılarda ayrıca Malatya’da hayata geçirilmesi planlanan savunma sanayii yatırımları ve bu yatırımların ULUSKON iş birliğiyle gerçekleştirilmesine yönelik süreçler hakkında detaylı fikir alışverişi yapıldı.

Hedefler: Uluslararası ağ ve yerli üretim

Görüşmelerde, savunma sanayiinde uluslararası iş birliklerinin artırılması, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin dünya pazarlarındaki rekabet gücünün yükseltilmesi ve ULUSKON’un 30'dan fazla ülkedeki iş ağı üzerinden kurulabilecek stratejik ticari ve yatırım bağlantıları vurgulandı.

Malatya’nın üretim altyapısı, sanayi kapasitesi ve nitelikli insan kaynağının savunma sanayiine entegre edilebileceği alanlar değerlendirildi. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle sürdürülebilir, katma değerli ve ihracat odaklı projelerin önemine dikkat çekildi.

Açıklama

ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin stratejik sektörlerinde uluslararası temasların güçlendirilmesine, şehirlerin potansiyelinin küresel iş dünyasıyla buluşturulmasına ve Malatya’nın yüksek katma değerli yatırımların merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

