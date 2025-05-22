Uluslararası Aile Forumu'nda İlk Gün Paneli: Kültür, Sanat ve Medya Üzerine Tartışmalar

Uluslararası Aile Forumu'nda İlk Gün Paneli Tamamlandı

Küreselleşen dünyada aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nun ilk günü, "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile" paneliyle sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliği yaptığı etkinlik, Şişli'deki bir otelde gerçekleştirildi ve Anadolu Ajansı, forumun global iletişim ortağı olarak yer aldı.

Panelde Sanat ve Medyanın Aile Üzerindeki Etkisi Ele Alındı

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, günümüz dünyasında ailenin sanat ve medya aracılığıyla nasıl temsil edildiğine dair bilgileri paylaştı. Özhan, bu temsillerin sosyal platformlar ile gerçek hayat arasındaki etkileşiminin önemine vurgu yaptı ve sanat ile medyanın aile değerlerini güçlendirme potansiyelini değerlendirdi.

Kültürel İçeriklerin Aile Yapısına Etkisi

Panele katılan Sırbistan Kadın Erkek Eşitliği Bakanı Tatjana Macura, medyanın aile yapısı üzerindeki etkisini dile getirdi. Macura, "Kurgunun aile ilişkilerine dair algımız üzerinde gerçek hayattan daha fazla etki bıraktığı gerçeğini göz ardı edemeyiz." ifadeleriyle dikkat çekti. Ayrıca, modern popüler kültürde kadınların çoklu rollerle sunulmasının aile kurumunu tehdit ettiğini belirtti.

Kültür ve Değerlerin Korunmasının Önemi

Family Watch International yöneticisi Omer Dahab F. Muhammed, kültürel değerlerin korunmasının uluslararası barış ve iş birliği için kritik olduğunu vurguladı. "Aile, insan toplumlarının kültürünü şekillendirir ve gelecek kuşaklara aktarır; bu nedenle aile kültürün taşıyıcısıdır." diyerek, medya aracılığıyla kültür üzerindeki etkinin büyük olduğunu ifade etti.

Dijital Dünyada Çocuk Hakları

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik hazırlanan "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sözleşmenin, dünya genelindeki mevcut belgelerle karşılaştırıldığında dijital içeriklere yönelik herhangi bir ifade içermediğini belirtti. Armağan, teknolojinin aile üzerindeki etkilerini analiz ettiklerini ve aile içi rollerin dijital araçlarla değiştiğini vurguladı.

İlerleyen Günlerde Devam Edecek

Panelde, çocuk haklarının korunması ve aile yapısındaki değişimlere dair birçok görüş ifade edildi. Forum yarın da devam edecek ve "Ekranlar Çağında Aile Olmak" ile "Aşırı Nüfus Miti" gibi başlıklı panellerle sürecek. Kapanış oturumuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan moderatörlüğünde "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile" başlıklı panel düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan moderatörlüğünde "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile" başlıklı panel düzenlendi.