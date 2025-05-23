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Uluslararası Aile Forumu'nda Nüfus Konulu Panel

Uluslararası Aile Forumu'nda nüfus azalma mitleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:20
Uluslararası Aile Forumu'nda Nüfus Konulu Panel

Uluslararası Aile Forumu'nda Nüfus Konulu Panel

Küreselleşen dünyada aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi üzerine düzenlenen Uluslararası Aile Forumu, ikinci gününde dikkat çekici bir panele ev sahipliği yaptı.

Aşırı Nüfus Miti Ele Alındı

Panelin başlığı, Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu? olarak belirlendi. Bu önemli oturumda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı konuyla ilgili değerli bilgiler paylaştı.

Eventin yapıldığı otel, Şişli'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Anadolu Ajansı'nın da desteklediği bu forum, aile yapısını güçlendirmek ve toplumsal meselelere dikkat çekmek amacı güdüyor.

Panele katılan uzmanlar, nüfus azalmasının ve aile değerlerinin korunmasının önemini vurguladılar. Çeşitli ülkelerden gelen katılımcılar, bu konudaki sorunlara çözümler geliştirmek için bilgi paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda “Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?” başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan'ın (solda) yaptığı panele Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Nancy Shukri (sol 2), Acıbadem Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Serdar Furtuna (sol 3), Doha Uluslararası Aile Enstitüsü Direktörü Dr. Sharifa Noaman Al Emadi (ortada), Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cemalettin Şahin (sağ 3), Macaristan Maria Kopp Aile ve Demografi Enstitüsü Başkanı Tünde Füresz (sağ 2), Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Leow Siu Lin (sağda) katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'nda “Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?” başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lutfihak Alpkan'ın (solda) yaptığı panele Malezya Kadın, Aile ve Toplum Geliştirme Bakanı Nancy Shukri (sol 2), Acıbadem Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Serdar Furtuna (sol 3), Doha Uluslararası Aile Enstitüsü Direktörü Dr. Sharifa Noaman Al Emadi (ortada), Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Cemalettin Şahin (sağ 3), Macaristan Maria Kopp Aile ve Demografi Enstitüsü Başkanı Tünde Füresz (sağ 2), Singapur Toplumsal ve Aile Gelişim Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Leow Siu Lin (sağda) katılarak konuşma yaptı.

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