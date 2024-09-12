Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışma Dışı Gösterimler

Altın Portakal Film Festivali'nde Yarışma Dışı Filmler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl da yarışma dışı gösterimlerle dikkat çekiyor. Festival, 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Gösterim Programı Açıklandı

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamada, sinemanın çeşitli renklerini yansıtacak bir program hazırlandığı belirtildi. Dünyaca ünlü festivallerde yer almış ve yankı uyandırmış filmler izleyicilerle buluşacak.

Yarışma Dışı Seçkideki Filmler

Yarışma dışı seçkide yer alacak başlıca filmler şunlardır:

Başka Bir Alman Tankı Hikayesi - Yönetmen: Jannis Alexander Kiefer

- Yönetmen: Jannis Alexander Kiefer Acı Gerçekler - Yönetmen: Mike Leigh

- Yönetmen: Mike Leigh Parthenope - Yönetmen: Paolo Sorrentino

- Yönetmen: Paolo Sorrentino Gergedanlar Orta Doğu'yu Fethetti - Yönetmen: Vahid Vakilifar

- Yönetmen: Vahid Vakilifar Porsuk - Yönetmen: Koen Mortier

- Yönetmen: Koen Mortier Cevher - Yönetmen: Coralie Fargeat

- Yönetmen: Coralie Fargeat Sing Sing - Yönetmen: Greg Kwedar

Özel Gösterimde Yer Alan Filmler

Özel gösterimde ise şu filmler izlenebilecek:

Dalva - Yönetmen: Emmanuelle Nicot

- Yönetmen: Emmanuelle Nicot Megalopolis - Yönetmen: Francis Ford Coppola

- Yönetmen: Francis Ford Coppola Kör Noktada - Yönetmen: Ayşe Polat

Sınırlardan Sınırsızlığa Seçkisi

Festivalin "Sınırlardan Sınırsızlığa: Ufkun Ötesinde" bölümünde ise şu filmler gösterilecek:

Tüm Sonların Şarkısı - Yönetmen: Giovanni Lorusso

- Yönetmen: Giovanni Lorusso Sonsuz Sınırlar - Yönetmen: Abbas Amini

- Yönetmen: Abbas Amini Boz Arılar - Yönetmen: Dmytro Moiseiev

- Yönetmen: Dmytro Moiseiev Yakamoz - Yönetmen: Ali Kerem Gülermen

- Yönetmen: Ali Kerem Gülermen Sesimi Duyan Var Mı? - Yönetmen: Omar Elemawi

- Yönetmen: Omar Elemawi Yeşil Hudut - Yönetmen: Agnieszka Holland

- Yönetmen: Agnieszka Holland Omar - Yönetmen: Hany Abu-Assad

Bu yılki Altın Portakal Film Festivali, sinemaseverleri unutulmaz anlarla buluşturmayı hedefliyor.