Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali Başladı

Ahçelievler'de bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali, bilimsel üretkenliği ve teknolojik yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla kapılarını açtı.

Yerel ve uluslararası birçok akademisyen ve öğrencinin katıldığı festival, gün boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek. Yapay zeka temalı öğrenciler projeleri, yapacakları sergilerle dikkat çekerken, yarışmalar, bilimsel atölyeler, paneller ve eş zamanlı kültürel etkinlikler de festival programında yer alıyor.

Festival Koordinatörü'nden Açıklamalar

Festival Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin uluslararası katılımcılara ev sahipliği yaptığını belirtti. Başarıcı, "Etkinliğimize 3 ülkeden katılım var. 60'a yakın yurt dışı projesiyle beraber çalışmalar sergilenecek. 5 atölye, roket yarışması, Hackathon ve Ideathon final sunumları ve İstanbul Beyin Panayırı gerçekleştirilecek" dedi.

Başarıcı, organizasyonun daha önceki yıllarda mahalli ve ulusal düzeyde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu yıl uluslararası düzeyde yaptık. Bu nitelikli etkinlikle okulumuzdan çıkan projelerle ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bilim ve teknoloji aşığı gençleri burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Geleceğin bilim insanlarının bu etkinlikte yer alması bizim için onur verici" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Uluslararası Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali" başladı. Festival Koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.