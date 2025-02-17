Uluslararası Demokratlar Birliği: Türkler Almanya'da Siyasete Dahil Olmalı

UID Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenlilerin Almanya'da siyasete katılımının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:45
Uluslararası Demokratlar Birliği: Türkler Almanya'da Siyasete Dahil Olmalı

UID Başkanı'ndan Siyasi Katılım Çağrısı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Türk kökenli Alman vatandaşlarına ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadele için siyasette daha aktif olmaları gerektiğini ifade etti.

Berlinde Önemli Açıklamalar

Berlin'deki Federal Basın Merkezi'nde Türk gazetecilerle bir araya gelen Aslan, ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin önemini vurgulayarak, "Biz bu durumu adeta bir virüs olarak görüyoruz. Geçmiş asırda yaşananları izliyoruz ve bunu gelecek süreçte tekrarlanmaması için Almanya'da siyasette aktif olmamız gerekiyor" dedi.

Siyasette Aktif Olmanın Önemi

Aslan, siyasetin her alanında daha aktif olmanın gerekliliğini belirtirken, İslam düşmanlığı gibi olumsuzluklara karşı durabilmenin yolunun bu şekilde mümkün olabileceğini vurguladı.

23 Şubat Seçimleri İçin Oy Kullanma Çağrısı

Almanya'daki Türk kökenli seçmenlere 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde oy kullanmaları yönünde çağrıda bulunan Aslan, ülkede yaklaşık 1,2 milyon Türk kökenli seçmen bulunduğunu hatırlattı. Her seçmenin, demokratik hakkını bilinçli bir şekilde kullanmasının önemine dikkat çekti.

Koalisyon Hükümeti ve Stratejik Oy Kullanımı

Aslan, Almanya’da hiçbir partinin tek başına hükümeti kuramadığını belirterek, "Dolayısıyla bir koalisyon hükümeti gelecek. Oylarını çok stratejik bir şekilde kullanmaları gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Özellikle uç noktalardaki partilere oy vermemeleri gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

Koruyucu Aileler İçin Farkındalık

UID olarak Almanya'da üzerinde durdukları diğer önemli konunun "koruyucu aile" meselesi olduğunu kaydeden Aslan, 66 binden fazla çocuğa koruyucu aile gerektiğini, bu çocukların önemli bir kısmının Müslüman olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Toplumsal Sorumluluk

Aslan, "Bu çocuklarımızın köküne, dinine, diline uygun koruyucu aileler bulmalıyız. Toplum olarak bu sorumluluğu taşımamız gerekiyor. Seminerler ve toplantılar düzenleyerek bu konuyu gündemimizde tutuyoruz" şeklinde konuştu. Bu konuda yapılan her toplantıda vatandaşları bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Berlin'deki temasları...

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan, Berlin'deki temasları çerçevesinde Federal Basın Merkezi'nde Türk gazetecilere açıklamada bulundu.

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