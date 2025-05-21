Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3 Başladı

Kastamonu'da büyük bir heyecanla beklenen Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3 etkinliği, Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde başlamıştır. Etkinliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Anadolu'nun farklı medeniyetlerin kesişim noktasında yer alması nedeniyle zengin bir tarih ve kültür birikimine sahip olduğunu belirtti.

Ergün, bu kültürel zenginliğin özellikle mutfak kültürüne yansıdığını vurgulayarak, "Bu topraklar, dünyanın en köklü ve en zengin mutfak kültürlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Kastamonu, bu köklü mutfak kültürünün en nadide örneklerinden birine sahiptir," dedi.

Vali Yardımcısı, Kastamonu'nun mutfak kültüründe yer alan bazı eşsiz ürünlerden bahsederek, net bir şekilde siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı gibi maddelerin önemini dile getirdi. Ayrıca, çekme helva, banduma, tirit ve kara çorba gibi daha birçok lezzeti de ön plana çıkardı.

Önemli bir noktaya dikkat çekerek, Kastamonu'nun Türk mutfağının en zengin temsilcilerinden biri olduğunu belirten Ergün, "Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş 34 coğrafi işaretli ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürünlerden 25'i gastronomi alanındadır," şeklinde konuştu.

Ergün, mutfak kültürünün günümüzde ekonomik açıdan da büyük bir getiri sağladığını ifade ederek, Kastamonu’nun bu potansiyelini harekete geçirmek gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte devamında, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Çalışkan moderatörlüğünde Gelenekten Geleceğe Kastamonu'nun Mutfak Yolculuğu paneli düzenlendi. Panelde yöresel mutfakların gastronomi turizmindeki önemi, Kastamonu mutfağının tanıtımında restoranların rolü ve Türk mutfağında sıfır atık uygulamaları gibi konular ele alındı.

Kastamonu'da "Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3" etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde Gelenekten Geleceğe Kastamonu'nun Mutfak Yolculuğu Paneli düzenlendi.

Kastamonu'da "Uluslararası Kastamonu Kültür Günleri 3" etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi'nde Gelenekten Geleceğe Kastamonu'nun Mutfak Yolculuğu Paneli düzenlendi.