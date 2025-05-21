Uluslararası Suluboya Festivali Düzce'de Sanatseverlerle Buluştu

Düzce'de Uluslararası Suluboya Festivali Coşkusu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Suluboya Festivali, 10 ülkeden 41 ressamın katılımıyla başladı. Festival, Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilirken, Akçakoca Kaymakamlığı, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilim Sanat Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirildi.

Sevgi, Hoşgörü, Barış Teması

“Sevgi, Hoşgörü, Barış” temasıyla gerçekleştirilen festivalin açılışı, Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Açılışın ardından sanatseverler, festival kapsamında Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan gelen ressamların eserlerinin bulunduğu sergiyi gezme fırsatı buldu.

Özgün Suluboya Çalışmaları

Ülkelerinin halk oyunlarını sergileyen sanatçılar, daha sonra merkez bahçesinde kurulan alanda özel olarak hazırlanan 70 metrelik tual üzerinde suluboya çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yaratıcı etkinlik, kültürel etkileşimi ve sanatın yayılmasını destekledi.

Festivalin Önemi

Milli Eğitim İlçe Müdürü Kemal Karadağ, Düzce'nin deniz ve doğa güzellikleri ile Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "İlçemizin tanınması ve kültürel, sanatsal çalışmalarının bilinmesi için böyle uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi resim öğretmeni ve festival koordinatörü Yaşar Birinci, festivalin temel amacının sanatla ilgilenen insanlara uluslararası düzeyde etkinlik sunmak olduğunu belirtti. "Böyle bir organizasyonu Akçakoca ile buluşturabilmek bizim için gurur verici," diye ekledi.

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar, ilçede olmaktan büyük mutluluk duyduklarını, kendilerine tüm imkânların sağlandığını ifade ettiler. Festival, yarın yapılacak etkinliklerle son bulacak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Suluboya Festivali", 10 ülkeden 41 ressamın katılımıyla başladı. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Akçakoca Kaymakamlığı, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilim ve Sanat Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen "Sevgi, Hoşgörü, Barış" temalı festivalin açılışı, Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışın ardından sanatseverler, Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan ressamların eserlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Suluboya Festivali", 10 ülkeden 41 ressamın katılımıyla başladı. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Akçakoca Kaymakamlığı, Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilim ve Sanat Merkezi'nin destekleriyle düzenlenen "Sevgi, Hoşgörü, Barış" temalı festivalin açılışı, Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışın ardından sanatseverler, Türkiye, Hindistan, Pakistan, İran, Slovakya, İspanya, Kanada, Azerbaycan, Romanya ve Rusya'dan ressamların eserlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.