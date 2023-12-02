Ümit Özdağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı. Özdağ sosyal paylaşım platformu üzerinden hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma başlatılmasındaki sebebin ise "halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ile "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olduğu belirtiliyor. Hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren Özdağ'dan sürece dair eleştirel bir açıklama daha geldi.

Ümit Özdağ Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendi sosyal medya hesabı üzerinden hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özdağ hakkında açılan soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başta sığınmacı sorunu olmak üzere çeşitli konularda yaptığı yorum ve paylaşımlarla gündeme gelen Özdağ bu kez hakkında açılan soruşturma ile gündemde. 

Yaptığı paylaşımda "Türkiye’de 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Bunlara on milyarlarca dolar harcadık ve harcıyoruz. Erdoğan’ın yanlış politikalarından dolayı ülkemizde emperyalizmin her an istismar edebileceği bir sosyolojik yapı oluştu. Göç enflasyonu azdırdı, pahalılığı ve işsizliği arttırdı. Sınırlarımız delik deşik oldu" ifadelerini kullanan Özdağ için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. 

Sığınmacılarla ilgili yaptığı paylaşımları sebebi ile soruşturma ile karşı karşıya kalan Özdağ "13 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollamak için siyasi mücadeleye devam edeceğiz." sözleri ile sürece tepki gösterdi. Sığınmacı sorunu Türkiye'de siyasetin sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Ümit Özdağ'da bu konuda tepkileri ile sık sık gündeme gelen siyasetçiler arasında yer alıyor.

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