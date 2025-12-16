DOLAR
Ümraniye Belediyesi'nden Liselere Arama Kurtarma Eğitimi

Ümraniye Belediyesi, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerine arama kurtarma eğitimi verdi; 60 öğrenci bilgilendirildi, program 2025-2026'da yaygınlaştırılacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:44
Ümraniye Belediyesi, ilçedeki arama kurtarma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim programı ve katılımcılar

Program kapsamında Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi ile Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri eğitime katıldı. Toplam 60 öğrencinin yer aldığı etkinliklerde, öncelikli hedef 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin bilinçlendirilmesi oldu.

İçerik ve hedefler

Eğitimlerde afet bilinci, temel arama kurtarma yöntemleri ve kriz anlarında doğru müdahale konularında bilgilendirme yapıldı. Gençlerin olası acil durumlara karşı daha hazırlıklı hale gelmesi amaçlandı.

Gelecek planı

Ümraniye Belediyesi, bu eğitimlerin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı içinde ilçedeki tüm 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını planlıyor. Belediye, afetlere dirençli bir toplum oluşturma hedefiyle eğitim ve farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

