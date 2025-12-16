Ümraniye Belediyesi'nden Liselere Arama Kurtarma Eğitimi

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki arama kurtarma kapasitesini artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim programı ve katılımcılar

Program kapsamında Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi ile Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi öğrencileri eğitime katıldı. Toplam 60 öğrencinin yer aldığı etkinliklerde, öncelikli hedef 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin bilinçlendirilmesi oldu.

İçerik ve hedefler

Eğitimlerde afet bilinci, temel arama kurtarma yöntemleri ve kriz anlarında doğru müdahale konularında bilgilendirme yapıldı. Gençlerin olası acil durumlara karşı daha hazırlıklı hale gelmesi amaçlandı.

Gelecek planı

Ümraniye Belediyesi, bu eğitimlerin 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı içinde ilçedeki tüm 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını planlıyor. Belediye, afetlere dirençli bir toplum oluşturma hedefiyle eğitim ve farkındalık çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, ARAMA KURTARMA KAPASİTESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR DOĞRULTUSUNDA İLÇEDEKİ LİSELERDE EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA, İLÇEDE BULUNAN 9, 10 VE 11'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ARAMA KURTARMA EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR.