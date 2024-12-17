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Ümraniye'de Alkollü Birey Sağlık Ekiplerine Saldırdı

Ümraniye'de alkollü bir kişi, sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip ambulansa saldırdı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:43
Ümraniye'de Alkollü Birey Sağlık Ekiplerine Saldırdı

Alkollü Bireyin Ambulansa Saldırısı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yaşanan olayda, sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden bir kişi ambulansı yumrukladı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Olayın Detayları

Mahallede alkollü olduğu belirtilen şahıs, bağırarak taşkınlık çıkardığı için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, durumu kontrol altına almak amacıyla olay yerine geldi ve şahsı ambulansa almaya çalıştı.

Buna rağmen, tedaviyi reddeden kişi, sağlık ekiplerine karşı şiddet göstererek saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle müdahale edilmeye çalışılsa da, bu kişi ambulansı yumruklamaktan geri durmadı.

Polis Ekipleri Harekete Geçti

Ekipler ambulansı terk etmeye çalıştığı sırada, alkollü şahıs ambulansın önüne duba koyarak aracın kaputuna da yumruk attı. Olayın büyümesi üzerine mahalle sakinleri, şahsı ambulansın önünden alarak uzaklaştırdı.

Olay sonrası, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı. Bu sırada, ambulansta yaşananlar bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerle anbean belgelendi.

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