Ümraniye'de Lokum Tüketimi Sonrası 40 Öğrenci Hastanelik Oldu

Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde dağıtılan lokumları yiyen 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı; 35'i taburcu, 5'inin testi sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 22:34
Ümraniye'de Lokum Tüketimi Sonrası 40 Öğrenci Hastanelik Oldu

Ümraniye'de Lokum Tüketimi Sonrası 40 Öğrenci Hastanelik Oldu

Okulda dağıtılan lokum sonrası toplu rahatsızlanma

Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen afet yönetimi seminerinde dağıtılan lokumları tüketen 40 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle karşılaştı. Olay saat 14.00 civarında meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen öğrenciler, çeşitli hastanelere götürüldü. Yapılan tedavi ve kontroller sonucunda 35 öğrenci taburcu edilirken, 5 öğrencinin tahlil ve takip süreçleri devam ediyor. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili idari ve sağlık yönünden soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı: "İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25’i ambulansla, 15’i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35’i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamız da, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki yapılmıştır."

ÜMRANİYE’DE BİR LİSEDE DAĞITILAN LOKUMLARI TÜKETEN 26 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE...

ÜMRANİYE’DE BİR LİSEDE DAĞITILAN LOKUMLARI TÜKETEN 26 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI. HASTANEYE KALDIRILAN ÖĞRENCİLERDEN 18’İ TABURCU EDİLİRKEN 8 ÖĞRENCİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR.

ÜMRANİYE’DE BİR LİSEDE DAĞITILAN LOKUMLARI TÜKETEN 26 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE...

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bandırma'da Zabıta Suçüstü Yakalandı: Dilenci Kabahatler Kanunu Kapsamında İşlemde
2
Kayapa OSB'de Fabrika Yangını: 1 İşçi Hafif Yaralandı
3
Silivri Sahilinde Denizde Erkek Cesedi Bulundu
4
Muğla'da Gıda Zehirlenmesi: Seydikemer'de 1 Ölü, İnceleme Başlatıldı
5
Tekirdağ'da sahilde tilki görüntülendi
6
Trump: 'Çok ağır bir bedel ödeyecek' — Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız yaralandı
7
Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Kayınvalide Öldü, Şüpheli Hastanede Hayatını Kaybetti

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti