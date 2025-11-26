Ümraniye'de Lokum Tüketimi Sonrası 40 Öğrenci Hastanelik Oldu

Okulda dağıtılan lokum sonrası toplu rahatsızlanma

Ümraniye Madenler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen afet yönetimi seminerinde dağıtılan lokumları tüketen 40 öğrenci, kısa süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle karşılaştı. Olay saat 14.00 civarında meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen öğrenciler, çeşitli hastanelere götürüldü. Yapılan tedavi ve kontroller sonucunda 35 öğrenci taburcu edilirken, 5 öğrencinin tahlil ve takip süreçleri devam ediyor. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili idari ve sağlık yönünden soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları aktardı: "İlimizde bir lisede yaşanan zehirlenme şüphesi üzerine toplam 40 kişi çeşitli hastanelerimize başvurmuştur. Başvuruların 25’i ambulansla, 15’i ise ayaktan gerçekleştirilmiştir. Hastalarımızdan 35’i gerekli tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Kalan 5 hastamızın tahlil ve takip süreçleri devam etmekte olup genel durumları iyidir. Bir hastamız da, yapılan tetkikler sonrası rastlantısal olarak kalp enzimi yüksekliği tespit edilmiş olup ileri tetkik ve tedavi amacıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevki yapılmıştır."

