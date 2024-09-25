Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Şüphelisinin Kuzeni Gözaltına Alındı

Ümraniye'de Yeni Gelişmeler
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayının ardından, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni gözaltına alındı.
Sosyal Medya Üzerinden Yakalandı
Olay, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre G. ile polis arasında çıkan arbede esnasında meydana geldi. Polis memuru Yılmaz bu arbede sırasında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından, K.G. isimli kuzenin sosyal medya platformlarında silahlı fotoğraflarını paylaşması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.
Gözaltı Süreci
Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, K.G.'nin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığına karışan Yunus Emre G.'nin kuzeni olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri, şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine giderek gözaltına aldı.
Adli Süreç Başladı
Gözaltına alınan şüpheli, emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.