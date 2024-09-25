DOLAR
34,11 -0,07%
EURO
38,26 -0,18%
ALTIN
2.915,54 0,04%
BITCOIN
2.169.315,25 0,96%

Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Şüphelisinin Kuzeni Gözaltına Alındı

Motosiklet hırsızlığı sonrası çıkan arbede sonucu şehit olan polis memurunun kuzeni silahlı fotoğrafları nedeniyle gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:40
Ümraniye'de Şehit Olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın Şüphelisinin Kuzeni Gözaltına Alındı

Ümraniye'de Yeni Gelişmeler

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığı olayının ardından, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüphelinin kuzeni gözaltına alındı.

Sosyal Medya Üzerinden Yakalandı

Olay, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre G. ile polis arasında çıkan arbede esnasında meydana geldi. Polis memuru Yılmaz bu arbede sırasında hayatını kaybetmişti. Olayın ardından, K.G. isimli kuzenin sosyal medya platformlarında silahlı fotoğraflarını paylaşması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Gözaltı Süreci

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, K.G.'nin Ümraniye'de motosiklet hırsızlığına karışan Yunus Emre G.'nin kuzeni olduğu tespit edildi. Emniyet ekipleri, şüphelinin Ataşehir Mahallesi'nde bulunan ikamet adresine giderek gözaltına aldı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis Tatvan'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: İşte Detaylar
2
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Karasuların Güvenliği Açıklaması
3
Japonya'da Belediye Başkanı Halefini İnternetten Seçiyor
4
ABD Senatosu, Trump'a Yönelik Suikast Girişiminde Hataları İnceledi
5
İsrail Ordusu, Yedek Askerlerle Kuzeydeki Operasyonları Güçlendiriyor
6
Dünyada Her Üç Çocuktan Biri Miyop
7
Uşak'ta Trafik Kazası: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!