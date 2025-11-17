Umut Yılmaz’dan bin 250 TL kantin desteği müjdesi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sözünü verdiği bin 250 TL’lik kantin desteğinin ailelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Yılmaz’ın öğrencilere yönelik sunduğu destekler son dönemde artarak devam etti. Ulaşım desteği, üniversite öğrencilerine sağlanan bilet desteği ve eğitim ve sosyal yaşama destek yardımı gibi uygulamalar, özellikle aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

"En değerli yatırım, gençlere yapılan yatırımdır"

"Bizim için en değerli yatırım, gençlerimize yapılan yatırımdır. Eğitim gören her bir evladımızın ihtiyaç duyduğu desteği almaya hakkı vardır. Şehitkamil’de kimse yalnız değildir, öğrencilerimiz asla sahipsiz değildir. Eğitim geleceğimizin teminatıdır ve bu yolda elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz"

Ödemeler devam edecek

Yılmaz, başvurusu tamamlanıp incelemesi devam eden öğrencilerden hak kazananlara ödemelerin hafta içinde yapılacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"Kıymetli öğrenci kardeşlerim, üniversiteli kardeşlerimizin ilk biletini biz almıştık. Ayrıca ulaşım desteği ile öğrencilerimizin ailelerine her ay bin lira destekte bulunuyoruz. İlkokul ve ortaokula giden kardeşlerime bir müjdem var. Bundan sonra bir ağabeyiniz olarak her ay bin 250 TL kantin desteği vereceğimi paylaşmak isterim. Ne zaman sokağa çıksam bir küçük kardeşimiz yanıma gelip, \"kantinimizi kontrol et, şurası çok pahalı\" diyordu. Buna kayıtsız kalamazdık. Bugünden itibaren bin 250 TL kantin ödemeleri öğrencilerimizin ailelerin hesaplarına yatırmış bulunmaktayız. Afiyet olsun, helali hoş olsun"

