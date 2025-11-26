ÜNİPERSEN: Sakarya Üniversitesi’nde sınavsız şube müdürlüğü ataması iptal edildi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Sakarya Üniversitesi’nde yazılı veya sözlü sınav yapılmadan gerçekleştirilen şube müdürlüğü atamasına karşı açtığı davanın sonucunu açıkladı. Yapılan başvuru üzerine Sakarya 2. İdare Mahkemesi atamayı iptal etti.

Mahkeme kararı ve gerekçesi

Mahkeme kararında, şube müdürlüğü kadrosunun görevde yükselme kapsamındaki bir unvan olduğu ve bu nedenle yazılı ve sözlü sınav şartının ortadan kaldırılamayacağı belirtildi. Kararda ayrıca, bazı üniversitelerde uygulanan "önce kısa süreli üst göreve atama, ardından sınavsız müdürlük geçişi" yönteminin yönetmeliklerin amacıyla bağdaşmadığı vurgulandı.

Mahkeme, bu yöntemin istisna olmaktan çıkarılarak yaygın bir uygulama hâline getirilmesinin üniversitelerde liyakat, eşitlik ve kurumsal güven açısından ciddi sakıncalar doğurduğuna dikkat çekti.

Sendikanın değerlendirmesi ve çağrısı

ÜNİPERSEN açıklamasında, söz konusu atamaların sadece bir görevlendirme olmaktan öteye giderek çalışma barışını, liyakat ilkesini ve kurumsal adaleti zedeleyen bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Sendika, Sayıştay raporlarında da benzer uygunsuz atamaların ve sınavsız görevlendirmelerin sıkça tespit edildiğine işaret ederek bu uygulamanın yükseköğretim kurumlarında sistematik bir sorun hâline geldiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hangi üniversitede olursa olsun hülle atamalara geçit vermeyeceğiz. Alın teriyle yükselmek isteyenlerin hakkını savunacağız. Torpil veya yakınlık ilişkileriyle oluşturulan kadroların karşısında duracak, gereken her yerde yargı yoluna başvuracağız."

Kararın yaygın etkisi

ÜNİPERSEN, verilen kararın yalnızca Sakarya Üniversitesi ile sınırlı kalmayacağını, tüm üniversitelerde liyakat ilkesinin güçlendirilmesi, sınavsız ve kapalı devre atamaların sona erdirilmesi ve görevde yükselme süreçlerinin şeffaflaştırılması açısından önemli bir eşik oluşturduğunu vurguladı. Sendika, benzer uygulamalar görülen tüm üniversitelerde hukuksal ve eylemsel mücadelenin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN), SAKARYA ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR YAZILI YA DA SÖZLÜ SINAV YAPILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ATAMASINA İLİŞKİN ACIKTIKLARI DAVANIN SONUÇLANDIĞINI VE ATAMANIN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI