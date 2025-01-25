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Ünlü Gazeteci Deniz Arman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Deniz Arman, İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi Beşiktaş'ta düzenlenen törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:25
Ünlü Gazeteci Deniz Arman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Deniz Arman'ın Cenaze Töreni Beşiktaş'ta Gerçekleşti

İstanbul'da 64 yaşında hayata veda eden gazeteci Deniz Arman, son yolculuğuna uğurlandı. Arman için düzenlenen cenaze töreni Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde gerçekleştirildi.

Aile ve Yakınları Taziyeleri Kabul Etti

Deniz Arman’ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları, cenaze sırasında taziyeleri kabul etti. Arman’ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serilirken, törene meslektaşları da katılım gösterdi.

Volga Arman'dan Duygusal Açıklama

Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Volga Arman, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Sahadan gelen ve 1990'lı yıllarda ellerini taşın altına koyan bir ekipti. Çok fazla şey atlattılar, mahkemeler olsun, ölüm tehditleri olsun. Türkiye'nin hiç bilmediği, belki de onlar olmasa açığa çıkmayacak birçok şeyi ortaya çıkardılar. O yüzden o da babasıyla, benim Ülkü dedemle gurur duyardı gazeteci olarak. Ben de onunla gurur duyuyorum. Bana bıraktığı, Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamın nasıl olduğu oldu,” ifadelerini kullandı.

Cenaze Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Defnedildi

Arman'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi. Bu anlamlı tören, Deniz Arman’ın gazetecilik kariyerinde bıraktığı derin etkiyi bir kez daha ortaya koydu.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman için, Beşiktaş'taki Vişnezade...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman için, Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman için, Beşiktaş'taki Vişnezade...

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman için, Beşiktaş'taki Vişnezade Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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