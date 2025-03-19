Ünlü Yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix'i 11 Milyon Dolar Dolandırmaktan Tutuklandı

Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, Netflix'i dolandırarak 11 milyon dolar almakla suçlandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:24
Ünlü Yönetmen Carl Erik Rinsch, Netflix'i 11 Milyon Dolar Dolandırmaktan Tutuklandı

ABD'li Ünlü Yönetmen Carl Erik Rinsch Tutuklandı

Ünlü Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizi yapım vaadiyle Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla California'da tutuklandı. Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Rinsch, Netflix'in 2018-2019 yıllarında yaptığı 44 milyon dolarlık anlaşma çerçevesinde, yapım aşamasındaki "White Horse" dizisi için ek 11 milyon dolar talep etti.

Dolandırıcılık İddiası ve Rinsch'in Eylemleri

Rinsch, Netflix'ten aldığı ek 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine, kendi kişisel hesabına transfer etti. Bu meblağ ile kripto para ve lüks araçlar satın aldığı iddia edilen 47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamalarıyla karşı karşıya kalıyor.

Mahkemeye Çıkış ve Kefalet

Rinsch, iddianamesinin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak üzere 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti. "47 Ronin" ve "The Gift" gibi başarılı projeleriyle tanınan yönetmenin New York'taki duruşma tarihi henüz belirlenmedi.

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