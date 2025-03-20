UNRWA Sözcüsünden İsrail'in Gazze Katliamına Sert Tepki

UNRWA Sözcüsünden Eleştirisel Açıklama

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, İsrail'in 18 Mart'ta Gazze'ye başlattığı saldırılara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.

Ebu Hasene, "Nasıl 5 saatte 200 çocuk öldürülebilir?" diyerek, Gazze'deki çocuk ölümlerinin boyutuna dikkat çekti. Saldırıların ardından yaklaşık %70'inin kadınlar, çocuklar ve yaşlılardan oluştuğunu vurguladı.

BM Kriterlerine Göre Çocuk Kaç Kişi Hayatını Kaybetti?

Ebu Hasene, açıklamalarında, "Birleşmiş Milletler kriterlerine göre çocuk olarak tanımlanan yüzlerce masum hayatını kaybetti. Şunu sormamız lazım; İsrail herhangi bir bölgede belirli bir kişiyi hedef aldığını iddia etse bile, onun yanında bulunan 100 sivilin öldürülmesi nasıl haklı gösterilebilir?" ifadelerini kullandı.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından başlatılan bu saldırılarda, şu ana kadar en az 710 kişinin yaşamını yitirdiği, 900'den fazla kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.