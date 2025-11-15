Unutulmaya Yüz Tutan 'Tarihi Odunpazarı Pilavı' Vatandaşlara İkram Edildi

Eskişehir Odunpazarı Evrensel Kültür Varlıklarını Koruma, Kent ve Varlık Bilincini Geliştirme Derneği (ESODER) tarafından vatandaşlara ‘Tarihi Odunpazarı Pilavı’ ikram edildi. Etkinlik, tarihi bölgedeki Cunudiye Camii önünde gerçekleştirildi.

Özel bir tarifle hazırlanan pilav, bölge sakinlerine sunularak unutulmaya yüz tutan bu lezzetin yaşatılması hedeflendi. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin amacını geleneksel tatları yeni kuşaklara tanıtmak olarak açıkladı.

Ekrem Yazıcı'nın Anlatımı

ESOEDER kurucu üyesi Ekrem Yazıcı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Dedem Ahmet Kırkımcı, Odunpazarı’nın yerlisiydi ve bahçıvanlık yapardı. O nedenle baharatlara ve aşçılığa doğuştan merakım vardı. Uzunca bir süre geleneksel baharatlar özerinde araştırmalar yaparak geleneksel Odunpazarı Pilavı lezzetimizi kendi tarifimle zenginleştirdim. Bu lezzeti anlatmak zordur, tatmayan bilemez. Odunpazarı’nın yerlileri bir düğün ya da davet düzenleyecekleri zaman pilav değil, Odunpazarı Pilavı isterler ama bu lezzetimiz her geçen gün biraz daha unutulmakta. Biz de dernek olarak bu lezzetimizin yeni kuşaklar tarafından da bilinmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik".

Koruma ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

ESOEDER Kurucusu Murat Filoğlu ise etkinlikle ilgili şunları belirtti: "Odunpazarı, yaşayan halkı ve korunmuş tarihi evleri ile Odunpazarı’dır. Odunpazarı’nı oluşturan Tarihi Odunpazarı Evleri’nin ve bu evlerde yeşeren kadim kültürümüzün kent varlık bilincimizde yeri apayrıdır. Bu tarihi evlerin, içinde yaşayan insanlar ile birlikte korunması ve kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması gerekir çünkü kültür varlığın evidir ve bu evler varlıkları itibariyle eşsiz bir değer barındırmaktadır. Yerel yönetimler tarafından Odunpazarı Bölgesi üzerinde ‘turizm hamleleri’ yapılırken ‘sürdürülebilirlik’ olgusu gözden kaçırılmamalı, tarihi bölgemiz yaşayan kültürel dokusu ile varlığını sürdürebilmelidir".

