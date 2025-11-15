Unutulmaya Yüz Tutan 'Tarihi Odunpazarı Pilavı' Vatandaşlara İkram Edildi

ESODER/ESOEDER, Cunudiye Camii önünde 'Tarihi Odunpazarı Pilavı'nı vatandaşlara ikram etti; amaç geleneksel lezzeti yeni kuşaklara kazandırmak.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 09:57
Unutulmaya Yüz Tutan 'Tarihi Odunpazarı Pilavı' Vatandaşlara İkram Edildi

Unutulmaya Yüz Tutan 'Tarihi Odunpazarı Pilavı' Vatandaşlara İkram Edildi

Eskişehir Odunpazarı Evrensel Kültür Varlıklarını Koruma, Kent ve Varlık Bilincini Geliştirme Derneği (ESODER) tarafından vatandaşlara ‘Tarihi Odunpazarı Pilavı’ ikram edildi. Etkinlik, tarihi bölgedeki Cunudiye Camii önünde gerçekleştirildi.

Özel bir tarifle hazırlanan pilav, bölge sakinlerine sunularak unutulmaya yüz tutan bu lezzetin yaşatılması hedeflendi. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin amacını geleneksel tatları yeni kuşaklara tanıtmak olarak açıkladı.

Ekrem Yazıcı'nın Anlatımı

ESOEDER kurucu üyesi Ekrem Yazıcı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Dedem Ahmet Kırkımcı, Odunpazarı’nın yerlisiydi ve bahçıvanlık yapardı. O nedenle baharatlara ve aşçılığa doğuştan merakım vardı. Uzunca bir süre geleneksel baharatlar özerinde araştırmalar yaparak geleneksel Odunpazarı Pilavı lezzetimizi kendi tarifimle zenginleştirdim. Bu lezzeti anlatmak zordur, tatmayan bilemez. Odunpazarı’nın yerlileri bir düğün ya da davet düzenleyecekleri zaman pilav değil, Odunpazarı Pilavı isterler ama bu lezzetimiz her geçen gün biraz daha unutulmakta. Biz de dernek olarak bu lezzetimizin yeni kuşaklar tarafından da bilinmesi amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik".

Koruma ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

ESOEDER Kurucusu Murat Filoğlu ise etkinlikle ilgili şunları belirtti: "Odunpazarı, yaşayan halkı ve korunmuş tarihi evleri ile Odunpazarı’dır. Odunpazarı’nı oluşturan Tarihi Odunpazarı Evleri’nin ve bu evlerde yeşeren kadim kültürümüzün kent varlık bilincimizde yeri apayrıdır. Bu tarihi evlerin, içinde yaşayan insanlar ile birlikte korunması ve kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması gerekir çünkü kültür varlığın evidir ve bu evler varlıkları itibariyle eşsiz bir değer barındırmaktadır. Yerel yönetimler tarafından Odunpazarı Bölgesi üzerinde ‘turizm hamleleri’ yapılırken ‘sürdürülebilirlik’ olgusu gözden kaçırılmamalı, tarihi bölgemiz yaşayan kültürel dokusu ile varlığını sürdürebilmelidir".

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI EVRENSEL KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA, KENT VE VARLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRME...

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI EVRENSEL KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA, KENT VE VARLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (ESODER) TARAFINDAN VATANDAŞLARA ‘TARİHİ ODUNPAZARI PİLAVI’ İKRAMINDA BULUNULDU.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI EVRENSEL KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA, KENT VE VARLIK BİLİNCİNİ GELİŞTİRME...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
2
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
3
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehit Uslu’nun Annesine Verilen ‘Ev’ Sözünü Bakanlık Yerine Getirecek
6
Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı