Ünye'de 6. Sınıf Öğrenci Sınıfta Baygınlık Sonrası Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye'sinde 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Suat Ermiş, sınıfta bayıldı; hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Adli tıp incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:24
Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 11 yaşındaki öğrencinin sınıfta baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ders sonrası çantasını almak için sınıfına dönen 11 yaşındaki Suat Ermiş, aniden bayılarak yere düştü. Okuldaki babası ve öğretmenleri tarafından yapılan ilk müdahalede bilincinin kapandığı ve kısa süre sonra kalbinin durduğu belirlendi. Öğretmenler vakit kaybetmeden öğrenciye kalp masajı uyguladı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi okulda gerçekleştirdikten sonra Suat Ermiş'i Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede doktorlar, kalbi duran çocuğu hayata döndürmek için yaklaşık bir saat süren yoğun çaba gösterdi; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük öğrencinin daha önceden bilinen bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınıp detaylı inceleme için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları devam ediyor.

