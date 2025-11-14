Ünye'de Cuma Namazında Kalp Krizi: O Anlar Kamerada

Ünye'de cuma namazı için camiye gelen Nuri Aksöyek, fenalaşıp yere yığıldı; sağlık ekipleri müdahale etti, hayati tehlikesi yok. O anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:44
Ünye'de Cuma Namazında Kalp Krizi: O Anlar Kamerada

Ünye'de Cuma Namazında Kalp Krizi: O Anlar Kamerada

Olayın Detayları

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'nde cuma namazı için torunuyla birlikte camiye gelen Nuri Aksöyek, cami içine adım attıktan kısa süre sonra aniden fenalaşarak dengesini kaybedip yere yığıldı.

Cemaati durumu fark ederek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri Aksöyek'e yerde ilk müdahalede bulunup kalp masajı uyguladı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Aksöyek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yaşlı adamın camiye girdikten sonra fenalaşıp yere yığıldığı anlar, caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE CUMA NAMAZI KILMAK İÇİN TORUNUYLA BİRLİKTE CAMİYE GELEN YAŞLI ADAM KALP...

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE CUMA NAMAZI KILMAK İÇİN TORUNUYLA BİRLİKTE CAMİYE GELEN YAŞLI ADAM KALP KRİZİ GEÇİRMESİ SONUCU OLDUĞU YERE YIĞILDI. O ANLAR İSE CAMİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

ORDU'NUN ÜNYE İLÇESİNDE CUMA NAMAZI KILMAK İÇİN TORUNUYLA BİRLİKTE CAMİYE GELEN YAŞLI ADAM KALP...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkokul öğretmenine 465 yıl 9 ay hapis cezası
2
Kastamonu Cide'de Kasksız Motosiklet Kazası: Sürücü Başından Yaralandı
3
TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler
4
Elazığ'da 7 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Çankırı Ilgaz'da Kar Yağışı: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
6
Muş’ta Kızılay'ın Kan Bağışı Kampanyasına İlgi Düşük Kaldı
7
Sahte bungalov çetesine dev operasyon: 37 gözaltı, 14 tutuklama

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı