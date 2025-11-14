Ünye'de Cuma Namazında Kalp Krizi: O Anlar Kamerada
Olayın Detayları
Ordu'nun Ünye ilçesinde, Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Camisi'nde cuma namazı için torunuyla birlikte camiye gelen Nuri Aksöyek, cami içine adım attıktan kısa süre sonra aniden fenalaşarak dengesini kaybedip yere yığıldı.
Cemaati durumu fark ederek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri Aksöyek'e yerde ilk müdahalede bulunup kalp masajı uyguladı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Aksöyek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Yaşlı adamın camiye girdikten sonra fenalaşıp yere yığıldığı anlar, caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
