Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Gazzelilerin Zorla Göç Ettirilmesi İçin Kurduğu Birimi Kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazzelilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla yeni birim kurulmasını kınayarak, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 01:26
Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Gazzelilerin Zorla Göç Ettirilmesi İçin Kurduğu Birimi Kınadı

Ürdün, İsrail'in Gazze'deki Yeni Birim Kararını Sert Bir Dille Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi amacıyla Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurma kararını kınadı. Ürdün, bu kararın, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası Hukuka Aykırı Uygulamalar

Açıklamada, "Filistinlilerin topraklarındaki varlığını hedef alan tüm İsrail uygulamaları geçersizdir ve bu, Filistinlilerin işgal altındaki topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik suç niteliği taşıyan uygulamaların bir parçasıdır" ifadelerine yer verildi. Ürdün, ayrıca İsrail hükümetinin uluslararası hukuka ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararına aykırı adımlarını reddettiğini belirtti.

İsrail'in Yeni Birim Kurma Kararı

İsrail Savunma Bakanlığı, 22 Mart gecesi yapılan güvenlik kabinesindeki toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin sürgün edilmesine odaklanacak bir birim kurulması kararını onayladı. Bu yeni birimin, Filistinlilerin Gazze'den zorunlu olarak göçü için kara, deniz ve hava yollarını koordine edeceği öne sürüldü.

Trump'ın Gazze Planı ve Yıkıcı Sonuçları

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi için uyguladığı planlar da dikkat çekiyor. Trump, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Gazze'yi "devralacaklarını" ve oradaki Filistinlilerin komşu ülkelere göndereceklerini savunmuştu. Bu durum, bölgede derin bir endişe yarattı.

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