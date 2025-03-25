Ürdün Kralı ve BAE Devlet Başkanı, Gazze’deki Saldırıların Durdurulması İçin Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı ve BAE Devlet Başkanı, Gazze'deki saldırıları durdurmak için işbirliği yollarını görüştü.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 21:52
Ürdün Kralı ve BAE Devlet Başkanı, Gazze’deki Saldırıların Durdurulması İçin Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması çabalarını masaya yatırdı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Abu Dabi’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Devlet Bakanı Al Nahyan ile Batın Sarayı’nda bir araya geldi.

Liderler, BAE ile Ürdün'ü bir araya getiren tarihi kardeşlik ilişkilerinin gücünü vurgulayarak, iki ülke halklarının taleplerini karşılamak üzere işbirliği ufuklarını genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Ayrıca, ortak çıkarlara sahip konularda koordinasyonun devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Kral Abdullah ve Al Nahyan, bu işbirliğinin her iki ülkenin menfaatlerini gözetirken güvenlik ve istikrarı artıracağını ifade etti.

Görüşmede, ayrıca bölgedeki önemli gelişmeler değerlendirildi. Özellikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması, insani yardımların bölgeye yeniden girişinin sağlanması, Batı Şeria'da gerginliğin tırmandırılmaması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı durulması için atılan adımlar ele alındı.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Marco Rubio Görüşmesi Başladı
2
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: "Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok"
3
Yalova'da Devre Mülk Dolandırıcılığı Davası Başladı
4
ABD'de STK'lar Huckabee'nin İsrail Büyükelçiliği İçin Atanmasına İtiraz Etti
5
Bakan Tunç'tan Şiddetle İfade Özgürlüğü Mesajı: 'Şiddet Araç Olamaz'
6
Kremlin, Rusya ve Ukrayna Enerji Tesisleri İçin ABD ile Anlaşma Sağladı
7
Çevre Bakanlığı 210 Emlak Uzman Yardımcısı Alımı Duyurdu!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği