Ürdün Kralı ve BAE Devlet Başkanı, Gazze’deki Saldırıların Durdurulması İçin Bir Araya Geldi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Gazze'deki İsrail saldırılarının durdurulması çabalarını masaya yatırdı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Abu Dabi’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Devlet Bakanı Al Nahyan ile Batın Sarayı’nda bir araya geldi.

Liderler, BAE ile Ürdün'ü bir araya getiren tarihi kardeşlik ilişkilerinin gücünü vurgulayarak, iki ülke halklarının taleplerini karşılamak üzere işbirliği ufuklarını genişletme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Ayrıca, ortak çıkarlara sahip konularda koordinasyonun devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Kral Abdullah ve Al Nahyan, bu işbirliğinin her iki ülkenin menfaatlerini gözetirken güvenlik ve istikrarı artıracağını ifade etti.

Görüşmede, ayrıca bölgedeki önemli gelişmeler değerlendirildi. Özellikle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması, insani yardımların bölgeye yeniden girişinin sağlanması, Batı Şeria'da gerginliğin tırmandırılmaması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı durulması için atılan adımlar ele alındı.