Ürdün ve Mısır'dan Gazze için Acil Çağrı

Ürdün ve Mısır'dan Gazze'ye Acil Çağrı

Ürdün ve Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

İnsani Yardım Çağrısı

İki lider, görüşmede Gazze'ye insani yardımların artırılması ve bu yardımların engellenmeden ve gecikmeden ulaştırılmasının önemini belirtti. İnsani felaketin daha da derinleşmesini önlemek için gerekli önlemlerin alınmasının altını çizdiler.

Mısır ve Ürdün liderleri, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım Ajansı (UNRWA) 'nın bu süreçteki kritik rolüne dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'ye yönelik insani yardım desteği için 2 Aralık'ta Kahire'de yapılacak bakanlar düzeyindeki konferansın başarılı olmasını umut ettiklerini ifade ettiler.

Filistin Meselesine Açık Destek

Kral ve Sisi, 'Filistin meselesinin tasfiye edilmesi ya da Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılması' yönündeki girişimleri kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Ayrıca, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının, iki devletli çözüm ve bölgedeki istikrar için temel bir gereklilik olduğunu vurguladılar.

Lübnan'ın Egemenliğine Destek

Kral 2. Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamalarının ve Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti. İki lider, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyarak Lübnan halkının yanında durulması gerektiğinin önemine de dikkat çekti.

Ayrıca, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 960'ı kadın ve çocuk olmak üzere 3.823 kişi hayatını kaybetmiş, 15.859 kişi de yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.