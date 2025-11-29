Uşak İl Tarım Müdürlüğü'nden Sahada Tarla Buluşmaları: Üreticilerle Yerinde Çözüm

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarla buluşmalarıyla üreticilerle sahada görüşüp hayvan sağlığı, aşılama, verimlilik ve desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:54
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle sahada buluştu

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu hafta düzenlenen tarla buluşmaları kapsamında üreticilerle sahada bir araya gelerek güncel konuları yerinde değerlendirdi. Yapılan paylaşımda, tarımsal çalışmaların saha koşullarında incelendiği ve üreticilerin sorunlarının dinlendiği belirtildi.

Sahada değerlendirme ve çözüm önerileri

Toplantılarda üreticilerin karşılaştığı sorunlar dikkatle dinlendi; ekipler tarafından çözüm önerileri paylaşıldı. Köy bazında yapılan incelemelerde verimlilik durumu ve sahadaki eksiklikler yerinde gözlemlendi.

Hayvan sağlığı ve aşılama bilgilendirmesi

Etkinliklerde hayvan sağlığı ve aşılama süreçleri hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı. Hastalık risklerine karşı alınması gereken koruyucu önlemler ve doğru aşılama uygulamaları ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Ari işletme uygulamaları, tarım sayımı ve desteklemeler

Buluşmalarda ari işletme uygulamalarının önemi vurgulandı ve hayvancılıkta kaliteyi artırmaya yönelik desteklemeler hakkında üreticilere bilgi verildi. Ayrıca tarım sayımının doğru planlama açısından taşıdığı önem ve yeni destekleme modelinin üreticilere sağlayacağı avantajlar anlatıldı.

Hedef: Üreticinin yanında, sürdürülebilir üretim

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, amaçlarının üreticilerin yanında olmak ve sürdürülebilir üretimi güçlendirmek olduğu vurgulandı. Paylaşımda sahadaki çalışmaların devam edeceği bildirildi.

