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Uşak'ta 17 İşçi Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'taki bir tekstil fabrikasında 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, 1 işçinin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:49
Uşak'ta 17 İşçi Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta, tekstil sektöründe çalışan 17 işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın dokuma bölümünde çalışan işçilerden bazıları baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi belirtiler yaşayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruldu.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Belirtiler gösteren 17 işçi, ambulanslarla Uşak'taki hastanelere götürüldü. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden G.K.'nin (30) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Fabrikada yapılan ölçümlerde karbonmonoksit gazının 115-150 ppm arasında değer ölçülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Bu gelişmelerin ardından, fabrikada tedbir amaçlı üretime ara verildi.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye...

Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölçüm yaptı.

Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye...

Uşak'ta tekstil fabrikasında çalışan 17 işçi karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Fabrikaya 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ölçüm yaptı.

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