Uşak'ta 4 Metrelik Çukura Düşen Keçi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Uşak'ta yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen keçi, Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Olayın Detayları

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki arazide meydana gelen olayda, Mustafa Tuna isimli çiftçi hayvanlarını otlattığı sırada sürüde bulunan bir keçisinin tarladaki çukura düştüğünü fark etti. İlk önce kendi imkanları ile çıkarmayı düşünmesine rağmen çukur duvarlarının çökme riski olması nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma Operasyonu

İhbar üzerine olay yerine giden Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, keçinin düştüğü çukura merdiven ve güvenlik ipi ile indi. Çukurda bulunan keçi itfaiye erleri tarafından kurtarılarak yukarı çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Sahibinin İfadesi

Mustafa Tuna, 'önce kendi imkanlarımla çıkarmak istedim ama çukurun etrafındaki topraklar kayıyordu ve benimde çukura düşme ihtimalim var. Bende durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdim. Benim tam olarak nerede olduğumu sordular, bende mevki ve nokta olarak yerimi tarif ettim. Daha sonra yol kanarına çıkarak gelecek ekipleri beklemeye başladım. Bu bekleyiş uzun sürmedi aradan yaklaşık 10 dakikada gibi bir zaman geçti ve ekip geldi. Oğlağımı çukurdan çıkardılar. Bana teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesi. Bütün yetkililere teşekkür ederim.' dedi

Mustafa Tuna, çukurdan çıkarılarak kendisine teslim edilen oğlağı aracının bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

YAKLAŞIK 4 METRELİK ÇUKURA DÜŞEN KEÇİ İTFAİYECE KURTARILDI