Uşak'ta Traktör Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Uşak'ta Traktör Kazası: Ağır Yaralanma Olayı

Uşak'ta, tarlasında iş yaptığı esnada 54 LA 412 plakalı traktör ile ilaçlama yapan M.T. (54), kontrolden çıkan traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Ulucak köyü'nde meydana geldi. M.T., ilaçlama makinesini kontrol etmek için traktörden indiği sırada, traktör kendiliğinden hareket ederek üzerine geçti.

Traktör, tarlanın kenarındaki taşlara çarparak durabilidi. Kaza sonrası durum hemen bildirilerek 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ağır yaralanan M.T., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta traktörüyle tarlasında çalışırken ilaçlama makinesini kontrol etmek için araçtan inen kişi, kendiliğinden hareket eden traktörün altında kalarak ağır yaralandı.