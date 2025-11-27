Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Uşak Emniyeti’nin üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı; ele geçirilen maddelerle ilgili 5 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:36
İl Emniyet Müdürlüğü üç ayrı operasyon düzenledi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 634 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 401 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 950 TL bulundu.

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinde 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?