Uşak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü üç ayrı operasyon düzenledi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 634 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 401 gram metamfetamin, 59 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 950 TL bulundu.

Operasyonlarda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinde 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

