Uşak'ta Yangın Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'taki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi. Olay, Muharremşah köyünde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:44
Uşak'ta Yangın Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ın merkezine bağlı Muharremşah köyü'nde bir evde çıkan yangın, korkunç bir faciaya yol açtı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

B.Y.'ye ait iki katlı evin üst katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının farkına varan jandarma ekibi, derhal durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Ekipler, evde bulunan S.Y. (32) ve kızı Z.T.A. (3) için hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Jandarma tarafından evden çıkarılan S.Y., dumandan etkilenerek ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri ise evin içerisinde B.Y.'nin kayınvalidesi Cennet Acıbadem'in (79) cansız bedenini buldu. Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle...

Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle...

Uşak'ta evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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