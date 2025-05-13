DOLAR
38,78 -0,02%
EURO
43,43 -0,05%
ALTIN
4.053,71 0,06%
BITCOIN
4.043.359,96 0,34%

Uşak'taki Kuyumcu Saldırısında Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta kuyumcudaki silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ve bağlantılı 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 17:35
Uşak'taki Kuyumcu Saldırısında Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Kuyumcu Saldırısı: 1 Tutuklama

Uşak'ta, Özdemir Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcuda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İsmet Paşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, İ.K. şahıs tabancayla ateş açarak 2 müşteriyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ancak, güvenlik güçleri İ.K.'yı kısa sürede yakaladı.

İ.K.'nın yanında olduğu değerlendirilen R.B. de gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından, R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak'ta yaşanan bu olay, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik tartışmalara yol açtı.

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yeri ve...

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yeri ve...

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Konseyi Başkanı Costa, Bosna Hersek'teki Siyasi Krizden Endişeli
2
Trump, Suriye Yaptırımlarını Kaldıracaklarını Duyurdu
3
Hakkari'de Derede Kaybolan Genci Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı
5
İzmir'deki Patlamada 4 Yaralı: Soruşturma Devam Ediyor
6
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Başladı
7
Saadet Partisi'nden Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı