Uşak'taki Kuyumcu Saldırısında Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Kuyumcu Saldırısı: 1 Tutuklama

Uşak'ta, Özdemir Mahallesi'nde yer alan bir kuyumcuda meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri, İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İsmet Paşa Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, İ.K. şahıs tabancayla ateş açarak 2 müşteriyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ancak, güvenlik güçleri İ.K.'yı kısa sürede yakaladı.

İ.K.'nın yanında olduğu değerlendirilen R.B. de gözaltına alındı. Adli işlemlerin ardından, R.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uşak'ta yaşanan bu olay, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik tartışmalara yol açtı.

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Uşak'ta bir kuyumcuda silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.