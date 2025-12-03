Uşak Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği

Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü ve Eğitim Fakültesi tarafından 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Birgin, Engelsiz Birim Koordinatörü Doç. Dr. Şule Güçyeter, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış Konuşmaları ve Vurgular

Engelsiz Birim Koordinatörü Doç. Dr. Şule Güçyeter, açılış konuşmasında Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgi vererek etkinliğe destek verenlere teşekkür etti ve farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise engelli bireyler için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Engelli bireylerin kampüs içerisinde rahat hareket etmeleri, eğitimlerini sorun yaşamadan almaları bizim için çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizden gelen geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor. Bizler bu memnuniyetler için çalışıyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız bunu düşünerek hareket etmeliyiz."

Prof. Dr. Osman Birgin ise Uşak Üniversitesinin engelli bireyler için yaptığı çalışmaları anlattı. Birgin, üniversitenin "Eğitimde Erişebilirlik", "Sosyo-Kültürel Erişebilirlik" ve "Mekanda Erişebilirlik" ödüllerine sahip olduğunu belirterek, engelli öğrencilere yönelik birçok başarılı çalışmanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Etkinlik Programı

Açılış konuşmalarının ardından Halk Oyunları Topluluğu tarafından bir gösteri sunuldu. Rektör Prof. Dr. Savaş ve beraberindekiler "Özel Eğitim Materyalleri Sergisi"ni gezdi; Rektör Savaş öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

