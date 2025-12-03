Uşak Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği

Uşak Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde farkındalık etkinliği düzenledi; erişilebilirlik vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 19:27
Uşak Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği

Uşak Üniversitesi'nde Dünya Engelliler Günü Farkındalık Etkinliği

Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü ve Eğitim Fakültesi tarafından 3 Aralık "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Katılımcılar

Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Birgin, Engelsiz Birim Koordinatörü Doç. Dr. Şule Güçyeter, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış Konuşmaları ve Vurgular

Engelsiz Birim Koordinatörü Doç. Dr. Şule Güçyeter, açılış konuşmasında Uşak Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğünün çalışmaları hakkında bilgi vererek etkinliğe destek verenlere teşekkür etti ve farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş ise engelli bireyler için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Engelli bireylerin kampüs içerisinde rahat hareket etmeleri, eğitimlerini sorun yaşamadan almaları bizim için çok önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimizden gelen geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor. Bizler bu memnuniyetler için çalışıyoruz. Hepimiz birer engelli adayıyız bunu düşünerek hareket etmeliyiz."

Prof. Dr. Osman Birgin ise Uşak Üniversitesinin engelli bireyler için yaptığı çalışmaları anlattı. Birgin, üniversitenin "Eğitimde Erişebilirlik", "Sosyo-Kültürel Erişebilirlik" ve "Mekanda Erişebilirlik" ödüllerine sahip olduğunu belirterek, engelli öğrencilere yönelik birçok başarılı çalışmanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Etkinlik Programı

Açılış konuşmalarının ardından Halk Oyunları Topluluğu tarafından bir gösteri sunuldu. Rektör Prof. Dr. Savaş ve beraberindekiler "Özel Eğitim Materyalleri Sergisi"ni gezdi; Rektör Savaş öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 3 ARALIK “DÜNYA...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 3 ARALIK “DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” DOLAYISIYLA PROF. DR. FUAT SEZGİN KÜTÜPHANESİNDE BİR ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ BİRİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ TARAFINDAN 3 ARALIK “DÜNYA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'ya 68 Yeni Emniyet ve Jandarma Aracı Tahsis Edildi
2
Yusuf İbiş, Özgür Özel'in 'Deden neredeydi' Sorusuna Sarıkamış Belgesiyle Yanıt Verdi
3
Şehit Emrah Gündüz İçin Mevlid: Refahiye Kaymakamı Katıldı
4
Mersin Erdemli'de Freni Boşalan Tır Fırına Girdi — 5 Keçi Telef Oldu
5
Bursa'da 1 milyon 200 bin lira değerindeki tiny house bulundu, şüpheli tutuklandı
6
Yalova’da çakarlı otomobile 276 bin 344 TL ceza: Ehliyet ve araç 30 gün trafikten men
7
Marmaris'te Otel Deposunda 4 bin 166 Litre Bandrolsüz Kaçak İçki Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?