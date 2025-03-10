Üsküdar'da Kanalizasyon Sorunu: Denize Akan Atık Sular Çevreyi Kirletiyor

Üsküdar Kuleli sahilinde denize akan kanalizasyon suyu, çevre kirliliğine neden olmaya devam ediyor. Yetkililerin bu duruma acil müdahale etmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:55
Üsküdar'da Kanalizasyon Sorunu: Denize Akan Atık Sular Çevreyi Kirletiyor

Üsküdar'da sıkça karşılaşılan bir sorun olan denize akan kanalizasyon suyu, çevre kirliliğini artırmaya devam ediyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde Kuleli sahilinde balık tutan vatandaşlar, kötü kokular ve kirli su nedeniyle rahatsız olduklarını belirtiyor.

Ocak ayından beri aralıklarla meydana gelen kanalizasyon sızıntıları, Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'nde evsel atık suyun denize akmasına yol açıyor. Suyun Boğaz ile birleştiği noktada dikkat çekici bir çevre kirliliği gözlemleniyor; denizin bazı bölümleri kahverengi bir görünüme bürünüyor.

Balık tutan İbrahim Ülger, durumun sürekli hale geldiğini vurgulayarak, “Kanallardan denize akan su, özellikle sıcak havalarda pis koku yapıyor. Yetkililer buraya gelsinler, baksınlar. Temizlesinler, bakımını yapsınlar.” şeklinde konuştu.

Bazı balıkçı vatandaşlar, atık suyun denize deşarj edildiği bölgede balık ölümlerinin yaşandığını dile getirirken, yetkililerin bu konu hakkında henüz bir önlem almadığını ifade ettiler.

Geçtiğimiz ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denize atık su deşarjı ile ilgili incelemelere başlamıştı. 23 Şubat'ta yapılan denetimlerde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun boşaltıldığı tespit edildi. Atık suyun kahverengi ve köpüklü olması, çevreye olan zararını gözler önüne serdi.

İhlalin ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'ne 2 milyon 674 bin 708 lira idari para cezası kesildi. Bununla birlikte İSKİ, 10 Şubat'tan itibaren sorunun kalıcı çözümü için projelendirme çalışmaları başlattı.

İSKİ'nin açıklamasında, boru itme yöntemi ile hattın yenileneceği ve aynı yerde kesilen para cezasına itiraz edileceği belirtildi. Şu anda bölgedeki atık su sorununa köklü bir çözüm getirilmesi bekleniyor.

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahil şeridinde kanalizasyondan geldiği...

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahil şeridinde kanalizasyondan geldiği belirlenen evsel atık su yaklaşık 2,5 aydan bu yana denize akıyor. Suyun Boğaz'la birleştiği noktada çevre kirliliği meydana gelirken, denizin bazı bölümlerinde suyun kahverengiye dönmesi dikkati çekiyor. Kartal'dan Kuleli'ye sık sık balık tutmaya gelen İbrahim Ülger, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahil şeridinde kanalizasyondan geldiği...

Üsküdar Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahil şeridinde kanalizasyondan geldiği belirlenen evsel atık su yaklaşık 2,5 aydan bu yana denize akıyor. Suyun Boğaz'la birleştiği noktada çevre kirliliği meydana gelirken, denizin bazı bölümlerinde suyun kahverengiye dönmesi dikkati çekiyor. Kartal'dan Kuleli'ye sık sık balık tutmaya gelen İbrahim Ülger, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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