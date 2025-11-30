Üsküdar'da Zincirleme Kaza: Tofaş Hurdaya Döndü, 3 Yaralı

Üsküdar'da zincirleme kaza: Tofaş hurdaya döndü, 3 kişi yaralandı

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, hatalı sollama sonucu üç araç birbirine girdi. Kazada Tofaş marka araç hurdaya dönerken, toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, 67 LP 432 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen 34 NEC 241 plakalı aracı sollamak istediği sırada karşı şeritten gelen 34 NLY 660 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş marka araç adeta hurdaya döndü ve iki araçta da ağır hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Üsküdar Beykoz sahil yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

