Üsküdar Üniversitesi'nde Dijital Kadavra Üretiliyor

İki Kardeşten Yenilikçi Proje: Dijital Kadavra

Üsküdar Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Şanverdi ve kardeşi bilgisayar mühendisliği öğrencisi Emre Kaan Şanverdi, kadavra ihtiyacına yenilikçi bir çözüm sunmak amacıyla 3D yazıcı ve sanal gerçeklik (VR) gözlüğü kullanarak dijital kadavra üretimine başladı.

Tıp Eğitimi İçin Kadavra Temininde Sorunlar

Türkiye genelinde on binlerce doktor adayı, tıp fakültelerinde eğitim almakta ve bu süreçte kadavra temininde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Beden bağışlarının azlığı nedeniyle kadavra ihtiyacının karşılanması sıkıntılı bir hal alıyor, bu da kadavra ithal edilmesine neden oluyor.

Dijital Kadavra Projesinin Detayları

Mustafa ve Emre Kaan Şanverdi, insan organlarını 3 boyutlu biçimde tarayarak VR gözlüklerine uygun hale getiren bir proje geliştirdi. Proje kapsamında organlar, yazıcıdan çıktı alındıktan sonra birebir şekil ve rengiyle taranarak VR gözlüğe yükleniyor. Böylece tıp öğrencileri, organlara dokunma hissi yaşarken görsel zekalarını kullanarak anatomi eğitimi alıyor.

Maliyet Avantajı ve Destekler

Dijital kadavra çalışmaları, maliyet açısından ithal edilen bir kadavranın 20'de 1'ine denk geliyor. TEKNOFET 2023 Eğitim Teknolojileri Yarışması finalisti olan kardeşler, 13-14 Kasım tarihlerinde Doha'da düzenlenen Sağlık İçin Dünya İnovasyon Zirvesi (WISH)'nde ilk 7 projeden biri olarak yer almayı başardı. Proje, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor.

Gelecek Hedefleri ve Gelişmeler

Mustafa Şanverdi, dijital kadavranın kullanımından bahsederek, "Üç boyutlu kadavraları VR sistemine ekliyoruz. Böylece öğrenciler dijital bir kadavrayı global ölçekte deneyimleyebiliyor" dedi. Diğer yandan, Emre Kaan Şanverdi, projenin geleceği hakkında "Öğrencilerin dokunma hissini güçlendirmek için özel eldivenler geliştirmek istiyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.