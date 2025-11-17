USS Gerald R. Ford Karayip Denizi'nde — Güney Mızrağı Operasyonu'na Katıldı

ABD donanması, USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Karayip Denizi'ne ulaştığını ve Güney Mızrağı Operasyonu ortak görev gücüne katılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 07:00
USS Gerald R. Ford Karayip Denizi'ne Ulaştı

ABD donanması, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım tarihinde Anegada Geçidinden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığını açıkladı. Filonun, sınır ötesi suç ağlarını çökertmek ve yasa dışı faaliyetlerin ABD'ye ulaşmasını engellemek amacıyla başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücüne katılacağı bildirildi.

Filonun bileşenleri ve kapasitesi

Açıklamada, USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı belirtildi. Ayrıca bildiride, "Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir" ifadesine yer verildi.

USS Gerald R. Ford'un yanı sıra bölgeye Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri USS Bainbridge ve USS Mahan ile entegre hava ve füze savunma komuta gemisi USS Winston S. Churchill dahil çok sayıda askeri varlık konuşlandırıldı.

Komutanlardan ve yetkililerden açıklamalar

SOUTHCOM Komutanı Amiral Alvin Holsey, ABD ordusunun ulusötesi tehditlerle mücadeleye hazır olduğunu vurgulayarak, "USS Gerald R. Ford taarruz filosunun bölgeye konuşlandırılması, Batı Yarımküre ve ABD’nin güvenliğini koruma kararlılığımızı pekiştirmede kritik bir rol oynuyor" dedi.

12. Uçak Gemisi Taarruz Filosu Komutanı Tümamiral Paul Lanzilotta ise, USS Gerald R. Ford liderliğindeki filonun "dünyanın en yetenekli, en uyumlu ve en ölümcül askeri güçlerinden biri" olduğunu belirterek, "Bu güç, Batı Yarımküre’deki narko-terörizme karşı ülkemizin güvenliğini ve refahını korumaya yönelik mevcut kabiliyetlerimizi daha da artıracak" ifadelerini kullandı.

Operasyonun ilanı

Geçen hafta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'ın talimatı ile Amerika kıtasındaki narko-teröristlere karşı Güney Mızrağı Operasyonu'nun başlatıldığını duyurmuştu. Hegseth'in açıklamaları sonrası, USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun bölgeye sevk edildiği kamuoyuna yansımıştı.

