Usta Yönetmen Olgun Özdemir Hayatını Kaybetti

Film yapımcısı Olgun Özdemir, 18 Ağustos 2023'te kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. Özdemir, birçok ödüllü projeye imza atmış bir yönetmendi ve "Kızım Gibi Kokuyorsun" ile "Tatlı Süt Köpüğü" filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.

Özdemir'in vefat haberi, Film Yönetmenleri Derneği tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu. Derneğin açıklamasında; "Meslektaşımız yönetmen Olgun Özdemir'i maalesef bu sabah kalp krizi sonucu kaybettik. Ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Özdemir'in cenazesi, yarın ikindi namazı sonrası İzmir Kaynaklar Köyü Merkez Camisi'nden kaldırılacaktır.

Olgun Özdemir Kimdir?

1974 yılında İzmir'in Buca ilçesinde doğan Olgun Özdemir, sinemaya birçok kısa film, belgesel ve uzun metrajlı filmle önemli katkılarda bulunmuştur. İlkokul eğitimini Almanya'da tamamladıktan sonra İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirmiş, ardından 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine girmiştir. Ancak sinemaya olan ilgisi onu 1994'te Almanya'nın Köln kentinde Medya Akademi Reji Bölümü'ne yönlendirmiştir.

Köln Yunus Emre Kültür Enstitüsü'nün sinema atölyesi çalışmalarına katılan Özdemir, Türkiye ve Almanya'da pek çok kısa film ve belgesel projesini hayata geçirmiştir. Yönetmenin 2015'te "Vicdan Ağacı", 2016'da "Mor Ufuklar", 2019'da "Kızım Gibi Kokuyorsun" ve 2022'de "Tatlı Süt Köpüğü" gibi eserleri sinema dünyasında dikkat çekmiştir.