Uzun Evliliklerin Sırrı Gençlerle Buluşuyor: 'Kırk Yıllık Hatır Bir Satır' Projesi

Uzun Evliliklerin Sırrı Gençlerle Buluşuyor

“2025 Aile Yılı” çerçevesinde hayata geçirilen “Kırk Yıllık Hatır Bir Satır” projesi, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Proje, 40 yılı aşkın süredir evli olan çiftlerin tecrübelerini gençlerle paylaşmasını amaçlıyor.

Kahvenin 40 Yıllık Hatırı

Proje kapsamında, ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) personeli tarafından yapılan ziyaretlerde, uzun süredir birlikte olan çiftlere bir fincan kahve eşliğinde sohbet edilerek, evliliklerinin sırları aktarılıyor. Bu buluşmalar, sosyal medya hesapları ve yeni evleneceklerin eğitimlerinde de paylaşılarak gençlere ilham kaynağı olmayı hedefliyor.

Ömer Turan'dan Açıklamalar

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, projeye dair açıklamalarında, gençleri evliliğe teşvik ederken 40 yıllık çiftlerin deneyimlerini dinlemenin önemine vurgu yaptı. “Kahve eşliğinde yapılan muhabbetlerde aile içinde sevgi ve saygının önemi vurgulanıyor” diyen Turan, bu ziyareti yıl boyunca devam ettireceklerinin altını çizdi.

Çiftlerden Gelen Değerli Öğütler

63 yıllık evliliğiyle tanınan Muazzez Pala, gençlere önemli nasihatlerde bulundu. “Her şeyi görmemek, duymamak ve konuşmamak” gerektiğini belirten Pala, evliliklerde fedakarlığın önemine de dikkat çekti. Pala, gençlerin daha önceki nesillerden öğrenecek çok şey olduğunu ifade etti.

Aile İçi İletişim ve Bağların Gücü

Turan, aile içinde iletişimi güçlendirmenin önemini ve mutluluğun evde arandığını dile getirerek, dijital uyarıcıların yerine organik bağların oluşturulması gerektiğini söyledi. Çocuklarla kurulan temanın önemine de vurguda bulunan Turan, çiftlerin evde birlikte zaman geçirerek ilişkiyi daha da güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda, “Kırk Yıllık Hatır Bir Satır” projesi, gençler ile deneyimli çiftler arasında bir köprü kurarak, uzun süren mutluluğun sırlarını paylaşma misyonunu sürdürüyor.

"2025 Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Kırk Yıllık Hatır Bir Satır" projesi kapsamında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edilen çiftler, bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırına uzun evliliklerinin sırrını anlatarak, yeni yuva kuracak gençlere yol gösteriyor. Proje kapsamında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (sağda), 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala ve babası Lütfi Pala'yı ziyaret etti.

"2025 Aile Yılı" kapsamında başlatılan "Kırk Yıllık Hatır Bir Satır" projesi kapsamında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından ziyaret edilen çiftler, bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırına uzun evliliklerinin sırrını anlatarak, yeni yuva kuracak gençlere yol gösteriyor. Proje kapsamında İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan (sağda), 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala ve babası Lütfi Pala'yı ziyaret etti.