Uzun Süre Telefon ve Bilgisayar Kullanımı Postüral Bozuklukları Artırıyor

Dr. Demiroğlu uyarıyor: Uzun süre telefon ve bilgisayar kullanımı gençlerde postüral bozuklukları artırıyor; ergonomi ve egzersizlerle önlenebilir.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:11
Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden uyarı: Doğru duruş ve ergonomi şart

Medical Point Gaziantep Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Sidar Burcu Ateş Demiroğlu, doğru duruşun önemine dikkat çekti. Günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri olan postüral bozuklukların, özellikle genç yaş grubunda ciddi şekilde arttığını belirtti.

Dr. Demiroğlu, uzun süreli bilgisayar ve telefon kullanımının omurga sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. "Kötü duruş sadece estetik bir sorun değildir. Zamanla boyun, sırt ve bel ağrılarına, kas ve eklem dengesizliklerine yol açabilir," dedi.

Uzman, omuz ve belde sürekli gerilme ile duruş bozukluğuna bağlı ilerleyen fıtık ve kronik ağrı riskinin arttığını; bununla birlikte basit egzersizler ve ergonomik düzenlemelerle bu sorunların önlenebileceğini ifade etti.

Uzmanlar özellikle masa başında çalışanlara şu önerilerde bulunuyor: düzenli molalarla germe ve güçlendirme hareketleri yapmak, ekran yüksekliğini göz hizasına getirmek, sırtı destekleyen sandalyeler kullanmak ve ayakta kısa yürüyüşler yapmak. Bu uygulamalar postüral bozukluk riskini azaltıyor.

Dr. Demiroğlu son olarak, "Ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin mutlaka bir uzmana başvurması gerekir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarıyla duruşu düzeltmek, kas dengesizliklerini gidermek ve yaşam kalitesini artırmak mümkündür" diye konuştu.

